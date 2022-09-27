كنعان: العبرة للحكومة لموازنة ٢٠٢٣ أن تعالج "عجز الارقام " بتعزيز النمو لا بنفخ الايرادات!

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قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان "تبقى العبرة لل٢٠٢٣ من مداولات موازنة ٢٠٢٢ ان تتعلّم الحكومات احالة الموازنة ضمن الموعد الدستوري ومعالجة الخلل في المواد والأرقام ليس عن طريق نفخ الايرادات بضرائب ورسوم عشوائية فحسب ، بل من خلال رؤية اقتصادية اصلاحية تعزز معدلات النمو وتعالج البطالة وتدني مستويات المعيشة للحضيض" .

اضاف : "اما الخروج من فوضى القاعدة الاثني عشرية للانتظام تحت سقف اعتمادات محددة فله ايجابياته كما اقرار بعض الحقوق للقطاع العام من خلال الزيادات المؤقتة التي اقرّت على ان لا تتحول الى منطلق لزيادات ضريبية اخرى لتصحّ مقولة "ما نعطيه بيد نأخذه بيد اخرى ".