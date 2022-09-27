أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 27 أيلول 2022

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال خبير مالي إن الدولة التي كانت تمارس البطر الماليّ فتقر موازنات تتضمّن عجزاً بـ 6 مليارات دولار وتنفق 13 مليار دولار سنوياً تكتفي بإنفاق مليار واحد وعجز ربع مليار ولو بدأت قبل عشر سنوات بموازنة 8 مليارات وعجز مليار لمنعت الانهيار.



كواليس

كشفت مصادر روسيّة عن لائحة طلبات عسكريّة قدّمتها موسكو بطلب من واشنطن تتصل بتورط الناتو في حرب أوكرانيا كشرط لإعلان التبريد في التوتر النوويّ الذي يخيّم على العلاقة بين روسيا والناتو وتمضي القيادة الروسية باعتماده بصورة جدّية كسلاح ردع لحماية أمنها القوميّ.

نداء الوطن: خفايا

لاحظت مصادر متابعة أن معظم المصارف في الشمال مثلاً اعتمدت فتح فروع تابعة لها في الكورة والبترون وزغرتا، أما في البقاع فقد ارتكزت على الفروع الموجودة في زحلة مما أعطى انطباعاً حول طبيعة الوضع الأمني والتفلت الذي حصل وتركز اقتحامات المصارف في مناطق معينة.

اللواء: أسرار

همس

يسود غموض قاتل موقف دولة كبرى من «فيول إقليمي» لا يزال قيد التفاوض، قبل شحنه وربطه بأجندات أخرى..



غمز

قرأت مصادر محايدة في مواقف مرشّح رئاسي بارز للرئاسة، بأنها تعطي انطباعاً، وكأنه وسطي، ولا ينتمي إلى تحالف 8 آذار، كما هو معروف.



لغز

تخوف أمنيون من انتقال التوترات المفتعلة إلى العاصمة بعد طرابلس وصيدا، وتساءلت عن أهداف الإشكالات الأمنية في عاصمتي الشمال والجنوب، ومَنْ يقف وراءها؟