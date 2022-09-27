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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 27 أيلول 2022

27
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الأخبار: موازنة الشلل الحكومي

الترسيم البحري حسم: لا صلة للنقاط البرية

ميقاتي يوفد إبراهيم إلى بعبدا وباسيل يدعو لمناقشة الوظيفة والدور: وقائع وساطة غير مكتملة لتشكيل الحكومة

هستيريا غربية بوجه إيران

 

 

 

البناء: اتفاق إيران والوكالة الدوليّة نحو العودة للاتفاق النوويّ… ورسائل نوويّة بين موسكو وواشنطن/ الحد الأدنى لمنع الانفجار يحكم لبنان: موازنة وحكومة… حتى الترسيم… بانتظار الرئاسة / تصويت الموازنة بوانتاج رئاسيّ… ومعيار جعجع الرئاسيّ الرضا السعوديّ/

 

 

 


الديار: إقرار مُوازنة «التخدير»... التضخم والإنكماش على «الأبواب»
«إسرائيل» تهيىء «الإسرائيليين» لهضم الترسيم وتستعدّ للأسوأ ؟
«تعويم» حكومة ميقاتي يتقدّم... وشروط سعوديّة دون خطة !

 

 



النهار: العجز 11 ألف مليار ولا تسوية حكوميّة بعد

 

 

 

 

الجمهورية: الحكومة إيجابيات... فتسريبات... فتشكيك

 

 




نداء الوطن: جعجع يؤكد تقدّم مشاورات المعارضة: لا رئيس "تكنوقراط" ولا تسويات "خنفشارية"
موازنة "علي حسن خليل": "لزوم" حسابات التفليسة!

 

 

 


اللواء: إقرار الموازنة بـ«تمويل غامض».. ومضاعفة المساعدة لاحتواء غضب العسكر
«لقاء بعبدا» على همّة الاتصالات.. وجعجع يتهم باسيل بعرقلة الحكومة ويتراجع عن ترشيح عون

 

 

 

 

l'orient le jour: Le gouvernement se concocte à feu doux

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