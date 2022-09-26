بيانٌ لمعتقلي ملف إنفجار المرفأ: نعلن بدء إضرابنا المفتوح عن الطعام!

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بيان صادر عن معتقلي

ملــف إنفجـار مرفأ بيـروت

بعد مرور حوالي ثلاث سنوات سجنية على توقيفنا بدون أي ذنب، حيث أصبحنا معتقلين في وطننا

وبعد مرور أكثر من عشرة أشهر على عدم وجود قاضي يستطيع السير بالملف والبت بطلبات إخلاء السبيل.

وبعد صدور قرار بالإجماع عن مجلس القضاء الأعلى بالموافقة على تعيين قاضي للبت بالطلبات الملحة والضرورية في ملف المرفأ

وبعد أن تبين لنا أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود المحترم والمحقق العدلي القاضي طارق البيطار المحترم يعرقلان تعيين المحقق العدلي الآخر المخصص للبت بالطلبات الملحة والضرورية ولاسيما طلبات إخلاء سبيلنا من بعد ما تم التأكيد على الظلم الذي لحق بنا بأسرنا لمدة ٣ سنوات سجنية بدون محاكمة

لــذلــــــك فإننا نعلن بدء إضرابنا المفتوح عن الطعام منذ تاريخ كتابة هذه الأسطر لحين تعيين القاضي الذي يستطيع البت بطلبات إخلاء سبيلنا،

وإننا نحمّل المسؤولية لكل معرقل لهذا الأمر وخاصة لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود المحترم والمحقق العدلي القاضي طارق البيطار المحترم عن أي ضرر أو وفاة تحصل لأي منا.

كما أننا ومنذ اللحظة بدأنا بإعداد الشكاوى لمراجعة الهيئات الدولية والمحاكم الدولية المرتبطة بهيئة الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي للإدعاء على كل مسؤول أو معرقل لعملية عدم تعيين قاضي للبت بطلبات إخلاء سبيلنا.