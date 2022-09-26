living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بيانٌ لمعتقلي ملف إنفجار المرفأ: نعلن بدء إضرابنا المفتوح عن الطعام!

26
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بيان صادر عن معتقلي

ملــف إنفجـار مرفأ بيـروت

 

بعد مرور حوالي ثلاث سنوات سجنية على توقيفنا بدون أي ذنب، حيث أصبحنا معتقلين في وطننا

وبعد مرور أكثر من عشرة أشهر على عدم وجود قاضي يستطيع السير بالملف والبت بطلبات إخلاء السبيل.

وبعد صدور قرار بالإجماع عن مجلس القضاء الأعلى بالموافقة على تعيين قاضي للبت بالطلبات الملحة والضرورية في ملف المرفأ

وبعد أن تبين لنا أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود المحترم والمحقق العدلي القاضي طارق البيطار المحترم يعرقلان تعيين المحقق العدلي الآخر المخصص للبت بالطلبات الملحة والضرورية ولاسيما طلبات إخلاء سبيلنا من بعد ما تم التأكيد على الظلم الذي لحق بنا بأسرنا لمدة ٣ سنوات سجنية بدون محاكمة

لــذلــــــك فإننا نعلن بدء إضرابنا المفتوح عن الطعام منذ تاريخ كتابة هذه الأسطر لحين تعيين القاضي الذي يستطيع البت بطلبات إخلاء سبيلنا،

وإننا نحمّل المسؤولية لكل معرقل لهذا الأمر وخاصة لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود المحترم والمحقق العدلي القاضي طارق البيطار المحترم عن أي ضرر أو وفاة تحصل لأي منا.

كما أننا ومنذ اللحظة بدأنا بإعداد الشكاوى لمراجعة الهيئات الدولية والمحاكم الدولية المرتبطة بهيئة الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي للإدعاء على كل مسؤول أو معرقل لعملية عدم تعيين قاضي للبت بطلبات إخلاء سبيلنا.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout