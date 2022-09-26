شيا عن غرق مركب الموت: ندعو إلى المحاسبة!

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عبّرت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا عن التعاطف الكبير مع أهالي ضحايا "مركب الموت"، الذي انطلق من الشمال، قبالة السواحل السورية.



وإذ كتبت السفارة الأميركية على حسابها عبر "تويتر", "نواصل قراءة التقارير المفجعة حول حطام السفينة في 22 أيلول الذي أودى بحياة العديد من الأشخاص، بما في ذلك الأطفال".



وأضافت السفارة "خالص تعازينا لأسر الضحايا".

وتابعت "نحن نتعاطف مع كل أولئك في لبنان الذين يقودهم اليأس إلى خيارات الحياة أو الموت هذه".

ودعت السفيرة الأميركية في تغريدة ثانية إلى "محاسبة أولئك الذين يستغلون يأسهم".



وحثّت شيا على "تنفيذ الإصلاحات اللازمة لإنقاذ الاقتصاد وإعادة الأمل في المستقبل".