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الموازنة، على أهمية إقرارها اليوم، تفصيل.

تفصيل، لأنَّ ما كُتب قد كتب، عن عام مضى أو كاد، ولأن إقرارها مطلوب من ضمن سلِّة القوانين الاربعة التي يُفترض أن تبصر النور في موازاة الصيغة النهائية لخطة التعافي، تلبية لشروط صندوق النقد الدولي، مهما تمادى التأخير.

تفصيل، لأن الكتل التي غطَّت الفشل منذ ثلاثين عاماً واكثر، لا يمكنها ان تزعم الاصلاح اليوم. فمَن عطَّل قطع الحساب منذ التسعينات، ومَن اهمل التوصيات الاصلاحية التي اقرتها لجان المال المتعاقبة التي ترأسها النائب ابراهيم كنعان منذ عام 2009، ومن منع اقرار القوانين الاصلاحية العديدة التي تقدم بها الرئيس العماد ميشال عون قبل الرئاسة، وتكتل لبنان القوي خلال الولاية الرئاسية الحالية، لن يتربع فجأة على عرش الانقاذ، مهما حاول تلميع الصورة أمام الرأي العام.

تفصيل، لأنَّ معظم ما صرَّح به النواب بعد انتهاء الجلسة اليوم، او قبلها واثناءها، لا يصبُّ إلا في سياق المزايدات السياسية، كمثل التصويت مع البنود بنداً بنداً في البداية، ثم رفض الموازنة بكاملها في النهاية، كما فعل بعض الكتل، فيما المطلوب ألا يبقى المسؤولون في موقع المتفرج، بل أن يحاولوا تقديم الحلول، كما شرح النائب آلان عون عقب الجلسة.

تفصيل، لأنَّ ثمَّة ما هو أهم وأكبر من كل ما يقوم به كل النواب. فملف ترسيم الحدود البحرية يتقدم، ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب زار قصر بعبدا اليوم مطلعاً رئيس الجمهورية على نتائج محادثاته في نيويورك، وتواصله مع الوسيط الاميركي، معلناً أن المقترح الخطي سيكون في بعبدا قبل نهاية الاسبوع. وهذه الاجواء الايجابية، ابلغها الرئيس العماد ميشال عون لوزير الطاقة وليد فياض، الذي كشف عن توجه ايراني لتلبية جزء كبير من الحاجة اللبنانية للفيول الخاص بالكهرباء خلال ايام او اسابيع لا اشهر.