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أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي, بقراره رقم 687/م/2022 تاريخ 26/9/2022 تحديد مواعيد إمتحانات الكولوكيوم للعام 2022 - الدورة الثانية وفاقاً للجداول الآتية.



وتُقدّم طلبات الترشيح لامتحانات الكولوكيوم ولجميع الاختصاصات عبر الرابط الإلكتروني التالي الخاص بقسم الكولوكيوم في المديرية العامة للتعليم العالي:



https://dghe.mehe.gov.lb

وذلك مباشرة من قبل أصحاب العلاقة، في ما خصّ الطلاب المتخرّجين من جامعات خارج لبنان.



ومن قبل مندوب الجامعة المعنية من مؤسسات التعليم العالي داخل لبنان، في ما خصّ خرّيجي كلٍ منها، على أن تُقدّم الطلبات ابتداءً من يوم الاثنين الواقع فيه 19/9/2022 ضمناً وتنتهي يوم الاثنين الواقع فيه 14/11/2022 ضمناً، بالإشارة إلى أن الرابط سوف يغلق عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم التاريخ المحدد أعلاه.



