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إختتم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الأنشطة السنوية التاسعة عشرة لـ”حديقة البطاركة” في الديمان، التي تنظمها “رابطة قنوبين للرسالة والتراث” وجماعة الراهبات الأنطونيات، في حضور النائبين جورج عطاالله ووليام طوق، النائب البطريركي المشرف على أعمال رابطة قنوبين المطران جوزف نفاع، رئيسة جمعية الراهبات الأنطونيات الأخت نزهة خوري، رئيسة الجامعة الاميركية للتكنولوجيا غادة حنين،رئيس “تجمع موارنة من أجل لبنان” المحامي بول كنعان، رئيس ديوان كرسي الديمان الخوري خليل عرب، الوكيل البطريركي في الديمان الخوري طوني الآغا، الى رئيس رابطة قنوبين والاعضاء ومجلس الامناء وحشد من المهتمين.

وبارك البطريرك الراعي انطلاق أعمال المرحلة الأخيرة من أشغال دير مار اسطفان لإقامة الراهبات الأنطونيات في الموقع، ثم دشّن مبنى معرض الوادي المقدس، الذي بناه جوزف غصوب عام 2016، وموَّل أعمال رسم معالم الوادي الدينية للفنان أنطوان مطر، وأنجز البناء أخيراً آدي الشامي لعرض منتجات من النبيذ المحلي.

وجال والحضور في لوحات الوادي التي حملت كل واحدة منها تعريفاً بها متعدد اللغات، وخريطة تقود الزوار من موقع المعرض الى المواقع التي بختارون زيارتها داخل الوادي.

وعدّد الزميل جورج عرب أبرز عناوين عمل المرحلة المقبلة، وهي:

-” إصدار كتاب أعمال المؤتمر الأول، وعقد المؤتمر الثاني حول التراث المسيحي المشترك في الوادي المقدس.

– استكمال خطة تجديد الحياة الروحية في وادي قنوبين، وانجاز أشغال ديري مار أبون وسيدة الكرم.

– إطلاق مركز الأبحاث الأركيولوجية المتعلقة بالوادي المقدس.

– إنجاز مبنى متحف الوادي المقدس لتوثيق وحفظ نتائج أعمال مركز الأبحاث المذكور وسواها.

– إطلاق مسارات الحج الديني، وبخاصة مع موقع Meteora الأورثوذكسي في اليونان، الذي بدأناه عام 2019.

– تفعيل عملية نقل التراث الى بلدان الإنتشار عبر التعاون القائم بين رعاة أبرشيات الإنتشار ورابطة قنوبين للرسالة والتراث، ومن خلال مشروع ربط المقيمين والمنتشرين بتطبيق الكتروني Application ، المنطلق من هنا من “بيت الذاكرة والأعلام”.

– تفعيل التواصل مع الجهات العلمية والمانحة الوطنية والدولية للإفادة من خبراتها وقدراتها.

ثم عرضت رئيسة دير مار اسطفان للراهبات الأنطونيات الأخت لينا الخوند التصاميم الهندسية لتأهيل وتجميل مداخل “حديقة البطاركة” وساحاتها وممراتها، التي أعدتها رابطة قنوبين سابقاً.

عرضت أبرز أنشطة صيف 2022، وتركزت على الرسالة الروحية، وعلى خدمة المسنين والعناية بالأطفال.

بعدها كانت كلمة لرئيس رابطة قنوبين نوفل الشدراوي، تناول فيها ما قامت به الرابطة منذ 25 عاما داخل الوادي وفي “حديقة البطاركة”. وشكر البطريرك الراعي على “تجديد الثقة بالرابطة وتعيينه أعضاء جددا في مجلس أمنائها”. وحيا “قبولهم التطوع والإنضمام الى هذه الورشة التراثية المتعددة الأوجه الروحية والثقافية والفنية والإجتماعية والتنموية”. وقال: “نتطلع الى تطوير التعاون مع جماعة الراهبات ذوات الرسالة الروحية والثقافية المتصلة بتراث الجمعية الجليل، وبخبرتها الغنية في دير سيدة قنوبين. ويتركز هذا التعاون وينتظم في إطار واضح وشفاف يوزع الأعباء والواجبات والمسؤوليات والحقوق بين رابطة قنوبين وجماعة الراهبات”.

وكانت كلمة للرئيسة العامة الاخت خوري عبرت فيها عن “فرح الجمعية لوجودها في “حديقة البطاركة” الى جانب رابطة قنوبين للعمل معا في كنف البطريركية المارونية”، وشكرت “كل المساهمين والمتضامنين مع هذه الرالسة المتعلقة بتراث الوادي”.

والقى المطران نفاع كلمة أبرز فيها “أهمية العناية بتراث الوادي المقدس حيث تشكلت مقومات الهوية الروحية والثقافية للكنيسة المارونية، وحيث قامت انماط حياة فريدة قوامها الفقر والصلاة وعيش الفضائل الانجيلية والانفتاح على الاخر في الوطن”.

وقال: “ان ما تقوم به رابطة قنوبين هو ترجمة للوعي المتزايد لغنى تراثنا ولدعوة كنيستنا للعودة الى الجذور والينابيع. وما يعزز قدرات رابطة قنوبين وطاقاتها هي عناية ومتابعة وثقة غبطة ابينا البطريرك الذي اعطى الرابطة زخما متزايدا لتضاعف جهودها وتحقق انجازاتها المتوالية. فشكرا لكم يا صاحب الغبطة على سهركم الابوي وتجاوبكم الدائم لمباركة مشاريع رابطة قنوبين وتطلعاتها المتعلقة بمختلف تراث الوادي المقدس، داخل الوادي أو في “حديقة البطاركة” حيث بات لنا سند للرسالة يتمثل في وجود الراهبات الانطونيات”.



بعد ذلك سلّم البطريرك الراعي أعضاء مجلس أمناء “رابطة قنوبين للرسالة والتراث” شهادات تعيينهم والاشارات البروتوكولية.

تبع ذلك تكريم الأباتي أنطوان ضو الأنطوني، وقد قلّده البطريرك الراعي وسام سيدة قنوبين من الدرجة الأولى، تقديراً لـ”عطاءاته الفكرية ولخدمته الروحية وللدور الثقافي البارز الذي أداه في مختلف حقول العلاقات المسكونية والحوار المسيحي الإسلامي، وللإصدارات التاريخية المتعلقة بتراث الوادي المقدس عبر توليه مسؤولية أمانة الشؤون التاريخية في رابطة قنوبين.

ومنح البطريرك الراعي فادي ميشال غصن تقديرات “حديقة البطريرك”. وقد تسلم مجسم التقديرات عنه ممثله في الاحتفال المحامي انطونيو فرح.

وجه البطريرك الماروني كلمة شكر وتقدير الى رئيسة الجامعة الاميركية للتكنولوجيا AUT غادة حنين التي اقامت “حديقة البطاركة” عام 2004 باكورة كل هذه الاعمال، والقنصل وديع فارس “الداعم الدائم” والى المدير العام لوزارة الاشغال العامة والنقل المهندس مطانيوس بولس “الحاضر الدائم” في هذه الورشة.

وختاما، القى البطريرك الراعي كلمة قال فيها: “لقد قمنا اليوم بجولة في انشاءات عدة في موقع “حديقة البطاركة” من دير مار اسطفان لاقامة الراهبات الانطونيات ،الى معرض الوادي المقدس، الى واحة “زنابق حقل” الضابط الشهيد ابن الديمان ادوار فرنسيس عرب. وصلينا على نية المحسنين الذين حققوا هذه الاعمال. واستمعنا هنا، في “بيت الذاكرة والاعلام”، الى الكلمات وشاهدنا العروض المصورة المتعلقة بتأهيل الموقع وتجهيزه، فتأكدنا، مرة جديدة، أننا اقوى من كل التحديات والظروف الصعبة التي نواجهها. ولمسنا مدى التزام رابطة قنوبين رسالتها على رغم من هذه الظروف،وفي إمكاننا القول إن الرابطة لم تنقطع عن المشاريع والمبادرات الملموسة،ولم تؤثر على عملها لا ازمة كورونا ولا سواها،بل بالعكس نرى ان شدة الازمة ضاعفت ارادة العمل والتصميم والانجاز لدى الرابطة واصدقائها المؤمنين بغنى تراثنا الماضي من اجل المستقبل. فنكاد لا نختتم مشروعا حتى نفتتح سواه”.

وأضاف: “بهذا الزخم والعزيمة، نرى وجوها ثقافية وفكرية واجتماعية مشرقة تنضم الى مسيرة عمل رابطة قنوبين للر سالة والتراث بانضمامها الى مجلس امنائها لتعمل على التخطيط ورسم برامج العمل المتصلة بتراث الوادي المقدس. ولا يسعنا الا ان نحيي هذه الوجوه ونشكر حضور النائبين جورج عطاالله ووليام طوق معنا والمشاركة الداعمة لورشة العمل المذكورة. ونقدر الدور الحيوي الذي باتت تضطلع به الراهبات الانطونيات، والذي يسهم في احياء حديقة الحجر وجعلها اكثر واكثر في خدمة المؤمنين من ابناء الكنيسة وسائر اللبنانيين”.

بعد ذلك، استضاف رئيس الرابطة الشدراوي الحضور الى غداء قنوبيني في استراحة الحديقة في “واحة عصام فارس للتنمية والتراث”.