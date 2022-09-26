Muselier يزور منطقة جزين على رأس وفد من أكثر من ٢٥ شخصية فرنسية في مجالات التعليم الجامعي والصحة والبيئة، (بالصور)

A + A -

استقبال رئيس منطقة جنوب فرنسا، وزير خارجية فرنسا السابق Renaud Muselier على رأس وفد من أكثر من ٢٥ شخصية فرنسية في مجالات التعليم الجامعي والصحة والبيئة،



البداية كانت من مكان المناورة التي نُظمت في اختتام الدورات التدريبية التي قامت بها منظمة Pompier Sans frontières مع اتحاد بلديات منطقة جزين وعناصر الدفاع المدني لمكافحة حرائق الغابات في منطقة جزين في محلة عين الطغرة – جزين بحضور رئيس الاتحاد الاستاذ خليل حرفوش وعدد من رؤساء البلديات المعنية بمكافحة حرائق الغابات وتم بعدها توزيع الشهادات على العناصر المشاركة في الدورة.

وبعد مأدبة الغداء التي اقيمت على شرف الوفد الفرنسي، انتقل الوفد الى مقر الاتحاد في سراي جزين الحكومي لحضور ورشة عمل حول مشروع انشاء منتزه طبيعي ونموذجي في منطقة جزين مع منطقة Parc Régional du Verdon وبتنفيذ جمعية Jezzine Fouandation for culture and heritage،

وتم إعطاء درع الإتحاد لرئيس بلدية جرنايا بعد حصول بلدته على المركز الأول فيما يتعلق احترام شرعة بلديات منطقة جزين.

بعدها زار الوفد مدرسة القلبين الاقدسين جزين يرافقهم رئيس الاتحاد لتدشين مشروع الانارة على الطاقة الشمسية الممول من قبل منطقة Sud.

الى ذلك، اقيم حفل اسقبال للوفد الفرنسي في القصر البلدي جزين بحضور رؤساء البلديات والمخاتير والفعاليات السياسية والدينية والاجتماعية وكانت كلمة لرئيس الاتحاد ورئيس بلدية جزين – عين مجدلين الاستاذ خليل حرفوش شدد فيها على عمق العلاقات التي تربط بين لبنان وفرنسا وخصوصا منطقة الجنوب الفرنسية التي قدمت وما زالت تقدم العديد من المشاريع الى منطقة جزين في مجال المحافظة على البيئة وشكر حرفوش لفرنسا دعمها الدائم ووقوفها الى جانب لبنان وشعبه مؤكداً ان اللبنانيين اثبتوا قدرتهم على الصمود في وجه الازمات.

بعدها انتقل الوفد الى محلة عزيبة حيث كان هناك افتتاح درب المشي الممول من منطقة الجنوب الفرنسية والمنفذة من قبل الجمعية العلمية لغايات المتوسط (AIFM) وجمعيةالتحريج في لبنان LRI.

واختتم الوفد زيارته الى المنطقة في بلدة بكاسين حيث شاركوا في القداس لمناسبة عيد القديسة تقلا بحضور ممثل وزير الزراعة د. شادي مهنى.