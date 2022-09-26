living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

Muselier يزور منطقة جزين على رأس وفد من أكثر من ٢٥ شخصية فرنسية في مجالات التعليم الجامعي والصحة والبيئة، (بالصور)

26
SEPTEMBER
2022
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استقبال رئيس منطقة جنوب فرنسا، وزير خارجية فرنسا السابق Renaud Muselier على رأس وفد من أكثر من ٢٥ شخصية فرنسية في مجالات التعليم الجامعي والصحة والبيئة، 

البداية كانت من مكان المناورة التي نُظمت في اختتام الدورات التدريبية التي قامت بها منظمة Pompier Sans frontières مع اتحاد بلديات منطقة جزين وعناصر الدفاع المدني لمكافحة حرائق الغابات في منطقة جزين في محلة عين الطغرة – جزين بحضور رئيس الاتحاد الاستاذ خليل حرفوش وعدد من رؤساء البلديات المعنية بمكافحة حرائق الغابات وتم بعدها توزيع الشهادات على العناصر المشاركة في الدورة.

وبعد مأدبة الغداء التي اقيمت على شرف الوفد الفرنسي، انتقل الوفد الى مقر الاتحاد في سراي جزين الحكومي لحضور ورشة عمل حول مشروع انشاء منتزه طبيعي ونموذجي في منطقة جزين مع منطقة Parc Régional du Verdon وبتنفيذ جمعية Jezzine Fouandation for culture and heritage،
وتم إعطاء درع الإتحاد لرئيس بلدية جرنايا بعد حصول بلدته على المركز الأول فيما يتعلق احترام شرعة بلديات منطقة جزين.

بعدها زار الوفد مدرسة القلبين الاقدسين جزين يرافقهم رئيس الاتحاد لتدشين مشروع الانارة على الطاقة الشمسية الممول من قبل منطقة Sud.

الى ذلك، اقيم حفل اسقبال للوفد الفرنسي في القصر البلدي جزين بحضور رؤساء البلديات والمخاتير والفعاليات السياسية والدينية والاجتماعية وكانت كلمة لرئيس الاتحاد ورئيس بلدية جزين – عين مجدلين الاستاذ خليل حرفوش شدد فيها على عمق العلاقات التي تربط بين لبنان وفرنسا وخصوصا منطقة الجنوب الفرنسية التي قدمت وما زالت تقدم العديد من المشاريع الى منطقة جزين في مجال المحافظة على البيئة وشكر حرفوش لفرنسا دعمها الدائم ووقوفها الى جانب لبنان وشعبه مؤكداً ان اللبنانيين اثبتوا قدرتهم على الصمود في وجه الازمات.

بعدها انتقل الوفد الى محلة عزيبة حيث كان هناك افتتاح درب المشي الممول من منطقة الجنوب الفرنسية والمنفذة من قبل الجمعية العلمية لغايات المتوسط (AIFM) وجمعيةالتحريج في لبنان LRI.

واختتم الوفد زيارته الى المنطقة في بلدة بكاسين حيث شاركوا في القداس لمناسبة عيد القديسة تقلا بحضور ممثل وزير الزراعة د. شادي مهنى.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout