بيانٌ "هام" لـ "هيئة ادارة السير والآليات والمركبات"!

A + A -

صدر عن "هيئة ادارة السير والآليات والمركبات"، بيان أعلنت فيه: "توقف معاملات تسجيل السيارات للأسبوع الثاني على التوالي بسبب نفاذ رخص السير وتعتذر عن استقبال المواطنين والمعقبين لدى دائرة التسجيل في كافة اقسام وفروع مصلحة تسجيل السيارات، على أن تفتح الهيئة أبوابها نهاري الثلثاء والأربعاء، من هذا الأسبوع لكافة معاملات السوق ويتوقف العمل بالكشف الميكانيكي على الآليات لهذا الأسبوع".



ولفتت إلى أنّ، "امتحانات السوق تُجرى نهاري الأربعاء والخميس كالمعتاد، على أن يتمّ إصدار بيان حول طبيعة العمل للأسابيع المقبلة في حينه".