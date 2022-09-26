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مصرف لبنان "يخفّض" الحد الأقصى للإفادة من صيرفة...!؟

26
SEPTEMBER
2022
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أشار مصدر مسؤول في مصرف لبنان لموقع mtv إلى أنّ الكوتا الشهرية لحصول الأفراد على دولارات من منصة "صيرفة" انخفضت من 500 دولار إلى 400 دولار، موضحاً أنّه "هذا كان توجه المركزي صباح اليوم بالتعميم على المصارف هذا الأمر". 

وأضاف المصدر أنّ "المصارف بالأساس لم تكن تقبل بصرف 500 دولار للمودعين في السابق".

 
 وبعد بيان أيّار الذي فتح كوتا صرف الدولارات للأفراد إثر وصول الدولار حينها إلى 37 ألفاً، عاد وطلب "المركزي" إلى المصارف وضع سقف قدره 500 دولار لكلّ حساب خلال منتصف حزيران الماضي، على أن يستفيد منها بموجب التعميم 161؛ وتالياً، إذا كان لدى الفرد أكثر من حساب مصرفيّ فيُمكنه الاستفادة من تصريف 500 دولار من كلّ حساب مصرفيّ، وطلب الحصول على فواتير وبيانات جمركيّة وغيرها من الأوراق الثبوتية من الشركات التي تطلب الدولارات من حساباتها وفق التعميم 161. أمّا الآن فخفّض "المركزي" مجدداً هذه الكوتا لتصل إلى 400 دولار شهرياً. 
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