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عناوين الصحف ليوم الأثنين 26 أيلول 2022

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 الأخبار: ضحايا مراكب الموت: لا أرض ولا أحلام ولا قبور

مفتي البلاط يعلن موت الحريرية السياسية

عندما تصبح رئاسة الجمهورية أعلى رتب الجيش

 

 


الديار: مُوازنة 2022 بين الواقع المعيشي وضغوط صندوق النقد.. ماذا عن الإحتياط؟
الموازنة والحكومة والترسيم .. ثلاثة ملفات ستُبصر النور قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهوريّة
المصارف تُعاود فتح فروعها بآليّات جديدة قد تُشكّل مدخلًا لخطوات مُستقبليّة

 

 



الديار: عودة التفاؤل بالاتفاق النوويّ بعد فشل «الثورة الملوّنة»… وليبيد يبشّر باتفاق مع لبنان خلال أسبوعين/ حكومة الحد الأدنى خير من لا حكومة وموازنة سيئة خير من لا موازنة… عنوان التوافقات/ «القوميّ» يحيي عملية الويمبي: متمسّكون بالمقاومة وسورية… ودعوة لتنفيذ قرار إخلاء «البناء»/

 

 



اللواء: النواب السُّنّة يتعهدون بانتخاب رئيس في الموعد الدستوري
عودة المصارف تُذكِّر بأيام كورونا.. ومقترح الترسيم الأسبوع المقبل وتهديدات بـ«عمليات أمنية»

 

 



نداء الوطن: الراعي يحذر من "جريمة كيانية": هناك من يريد تغيير الدستور
جولة التأليف الأخيرة: ميقاتي "مسنود" وعون "ظهرُه للحيط"!

 

 

 

 

النهار: الاستحقاق بلا نبض وتحذيران مدوّيان للراعي ودريان

 

 

 


الجمهورية: إتخاذ القرار بتأليف الحكومة

الوقت لم يحن بعد

 

 

 

l'orient le jour: Deriane tente de remettre la communauté sunnite au centre du jeu

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