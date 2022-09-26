أسرار الصحف ليوم الأثنين 26 أيلول 2022

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تقول مصادر عمانيّة إن سباقاً محموماً يجري بين مسار تجديد الهدنة في اليمن بشروط تقبل بها حركة أنصار الله تتضمّن فتح المطار والميناء وبين احتمالات انهيار التهدئة والعودة إلى المواجهات العسكريّة التي ستؤدي على الأرجح الى إقفال أنصار الله للممرات البحريّة أمام ناقلات النفط والغاز.

كواليس

أكد نواب شاركوا في اللقاء النيابيّ الذي تمّ في دار الفتوى وتبعه عشاء في منزل السفير السعوديّ أن نواب الطائفة موزّعون بين 2 مع تعطيل النصاب يؤيدون القوات و10 يؤيدون ترشيح سليمان فرنجية و7 يؤيدون رئيساً توافقياً و3 ورقة بيضاء والـ 5 المقاطعين 2 مع حزب الله و3 مع ورقة بيضاء.





اللواء: أسرار

همس

أشاد مرجع روحي مسيحي بمضمون كلمة مفتي الجمهورية في إفتتاح لقاء النواب السنّة في دار الفتوى، وبالبيان الختامي «المفعم بروح الوطنية والحرص على إستقرار الوطن»!



غمز

تساءلت فاعليات بيروتية عن إزدواجية المعايير لدى التغييريَّيْن اللذين غابا عن لقاء دار الفتوى بحجة الإلتزام بمبادئ إنتفاضة ١٧ تشرين، في حين ذهبا لمقابلة أطراف المنظومة السياسية الفاسدة متناسين شعار الإنتفاضة الأساسي: كلن يعني كلن !!



لغز

نجحت الضغوط التي مارستها الهيئات الإقتصادية على جمعية المصارف لإعادة فتح البنوك أبوابها عشية إستحقاق الرواتب الموطّنة في المصارف، وتجنباً لمزيد من التلاعب بأسعار صرف الدولار!

نداء الوطن: خفايا

تقول أوساط مراقبة إنه في حال لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية وتكريس الفراغ الرئاسي قاعدة بديلة للإنتخاب سيكون هناك موقف كبير للبطريرك الراعي والقيادات المسيحية السيادية رفضاً لهذا المسار وربما اقترن ذلك بخطوات يتمّ درسها.

إعتبرت جهات سياسية أن النائبين ابراهيم منيمنة وحليمة قعقور اللذين غابا عن لقاء دار الفتوى يختلف سبب غيابهما عن سبب غياب النائب أسامة سعد وأنهما ربّما وضعا نفسيهما خارج السياق الطبيعي لموقعيهما النيابيين وسيكونان عرضة للمحاسبة الشعبية.

لم تتوقف جهات متابعة عند غياب نواب محسوبين على «حزب الله» عن اللقاء في دارة السفير السعودي وليد البخاري باعتبار أنّ غيابهم مسألة طبيعية في ظل استراتيجية المملكة في التعاطي مع المسألة اللبنانية.