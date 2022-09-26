living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الديار: وفد "حمساوي" قريباً الى سوريا... والحكومة باتت مُنجزة

26
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الديار: علي ضاحي-

عادت لقاءات الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لتنشط في الآونة الاخيرة، لا سيما انها تأتي بعد توقف لعامين بسبب "كورونا" والظروف الامنية المحيطة بالسيد نصرالله، والاهم من كل ذلك تظهير هذه اللقاءات اعلامياً بحسب ما تقول اوساط واسعة الإطلاع على اجواء حزب الله.


وتكشف الاوساط ان اللقاء الثاني خلال اسبوع، الذي جمع السيد نصرالله برئيس الإتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود، بعد لقائه بالنائب السابق طلال ارسلان، يكتسب اهمية كبيرة لجهة تشابك الملفات التي يتابعها الشيخ حمود في ملف المقاومة والعلاقة الفلسطينية –الفلسطينية، والعلاقة بين المقاومة في لبنان والمنطقة بالقضية الفلسطينية، وصولاً الى العلاقات الاسلامية- الاسلامية، والتنوع العلمائي في اتحاد علماء المقاومة ونشاطاته المتواصلة على مدار العام، والتي يوضع في صورتها حزب الله والسيد نصرالله.


وتؤكد الاوساط ان اللقاء "الماراثوني" بين السيد نصرالله والشيخ حمود في حضور الشيخ عبد المجيد عمار مسؤول ملف العلاقات الاسلامية في حزب الله والمحامي محي الدين نجل حمود ومدير مكتبه، امتد الى اكثر من 7 ساعات ونصف الساعة، وتطرق الى معظم الملفات العامة والسياسية، بالاضافة الى ملفات خاصة وتفصيلية واجرائية.

 

وتكشف الاوساط ان حزب الله ينتظر تطورات ملف الترسيم، وقرار السلطة السياسية التي تتابع الملف والتفاوض للبناء على الشيء مقتضاه، لكن الحذر هو سيد الموقف، فلا تفاؤل ولا اغراق في التفاؤل او المبالغة فيه.

 

وفي ملف الرئاسة، تؤكد الاوساط ان البحث كان في العموميات ولا يزال الملف "بارداً"، ولم يطرح الملف بشكل جدي مع حزب الله الذي لم يتطرق الى الملف او الاستحقاق او الاسماء، ولم يعقد حزب الله اية لقاءات حول الاستحقاق الرئاسي لا علنية ولا سرية.

 

وفي ملف الحكومة، تكشف الاوساط ان حزب الله دخل على خط ترتيب العلاقة بين الرئيسين العماد ميشال عون ونجيب ميقاتي منذ 15 يوماً فقط وليس قبل ذلك، وهو ما اثمر في اعادة القنوات الحكومية الى العمل لتعويم الحكومة الحالية واجراء تبديلات طفيفة، قد تفضي الى ولادة قريبة.

 

وتشير الاوساط الى ان العلاقة بين حزب الله وحركة "حماس" وباقي فصائل المقاومة الفلسطينية تتقدم، وتشهد عودة الحرارة الى العلاقة بين "حماس" و"الاخوان" ومحور المقاومة، وفي السياق تكشف الاوساط ان السيد نصرالله يتابع شخصياً "عودة" حماس الى سوريا، اذ تشهد العلاقة تقدماً لافتاً بوساطة من السيد نصرالله، وهي ستترجم بزيارة وفد "حمساوي" الى دمشق قريباً لتطلق ترتيبات هذه العودة وتفاصيلها.

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout