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كثيرة هي المواقف اللافتة على عتبة شهر تشرين الاول الحاسم والمفصلي والتاريخي في لبنان. فعلى المستوى مفاوضات النووي، وزير الخارجية الايرانية يعلن ان الاميركيين بعثوا برسالة يؤكدون فيها حسن نيتهم تجاه احياء الاتفاق وانجاح المفاوضات.

وعلى خط الترسيم البحري، تأكيد من وزير الدفاع الاسرائيلي بأن الاتفاق ممكن، وجزم من دايفيد شينكر بأن لبنان نال مئة في المئة من مطالبه، وان ما تبقى تفاصيل يمكن تخطيها بسهولة.

اما على الضفة اللبنانية، والى جانب التأكيدات الدائمة لرئيس الجمهورية بقرب اتمام الاتفاق، فلفتت امس اشارة رئيس حكومة تصريف الاعمال في حديث من نيويورك الى موقع “المونيتور”على هامش مشاركته في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة، الى ان الوساطة الاميركية ساعدت في الدفع باتجاه اتمام الترسيم، منبها في الوقت عينه الى ان هناك تفاصيل ينبغي توضيحها، ومنوها بأن إدارة الرئيس جو بايدن تبذل قصارى جهدها لإنجاح المفاوضات. وشدد ميقاتي على ان الأحزاب السياسية اللبنانية كافة، بما فيها حزب الله، تدعم قرارات الحكومة ومواقفها في المفاوضات.

وفي سياق ملف الترسيم ايضا، معلومات حصلت عليها الOTV من مصدر حزبي في 8 آذار تجزم بأن الاجواء ايجابية وان لبنان سيتسلم المقترح الخطي على الارجح هذا الاسبوع.

اما الابرز، وفق المصدر الحزبي اياه، فأن الحلحلة الحكومية باتت في مرحلة متقدمة، وان ثمة احتمالا بالتأليف هذا الاسبوع.

هل تترجم كل هذه المواقف والمؤشرات قريبا بما يصب في مصلحة لبنان؟ على هذا السؤال، وبشكل غير مباشر، اجاب جبران باسيل في كلمته امس من زغرتا، والتي تبث على الOTV بعد هذه النشرة:

الملف الحكومي كان ينبغي التعامل معه من باب “تحصيل الحاصل” لولا رغبة البعض بالسيطرة على البلد بعد الشغور الرئاسي اذا حصل.

واتفاق الترسيم، سواء وقع خلال الولاية الرئاسية او بعدها، سيسجل انتصارا في سجل ميشال عون.

اما الاستحقاق الرئاسي، فنريد رئيسا ولا نسعى الى الفراغ.