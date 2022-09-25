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حالة الطقس في الايام المقبلة!

25
SEPTEMBER
2022
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، مشمسا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة.
وجاء في النشرة الآتي:
الحال العامة: طقس خريفي مستقر وجاف نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة . معدل درجات الحرارة لشهر أيلول على الساحل بين ٢٤ و٣٢ درجة. للمستفيدين من الطاقة الشمسية طقس هذا الاسبوع صاف إلى قليل الغيوم.
الطقس المتوقع في لبنان لليوم الأحد: مشمس مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الجبال والداخل، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل وانخفاض بنسبة الرطوبة. كما تنشط الرياح أحيانا خلال النهار خاصة شمال البلاد.
الإثنين: مشمس دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة.
الثلاثاء: مشمس دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة النهارية بينما تنخفض درجات الحرارة الليلية خاصة في البقاع مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة.
الأربعاء: صاف إلى قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وارتفاع طفيف بنسبة الرطوبة.
- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 20 إلى 31 درجة، فوق الجبال من 14 إلى 25 درجة، في الداخل من 15 إلى 32 درجة.
- الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية شرقية. سرعتها بين ١٠و ٣٥ كم/س .
- الانقشاع: جيد.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٤٥ و٦٥ %.
- حال البحر: منخقض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: ٢٧°م.
- الضغط الجوي: ١٠١٦ HPA أي ما يعادل: ٧٦٢ ملم زئبق

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