ضغط أميركي لحسم مفاوضات الترسيم!

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كتب محمد بلوط في الديار:

قال مصدر بارز يتابع ملف مفاوضات الترسيم امس لـ"الديار" "لن نبدي اي رأي اضافي حول مفاوضات الترسيم قبل ان يأتينا التقرير الخطي المنتظر من الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين".

واضاف ان هذا التقرير لم يصلنا بعد لدرس النقاط التي سيحددها في ضوء الموقف "الاسرائيلي" من ملاحظات لبنان. ونؤكد في هذا المجال اننا لن نتنازل عن حقوقنا كاملة واننا متمسكون بها".

وعلمت "الديار" ايضا ان العدو "الاسرائيلي" يتذرع بمطلبه حول ما سمي بالضمانات بحماية المنتجعات البحرية "الاسرائيلية" وضمان سلامتها".

ووفقا للمعلومات، فانه من المتوقع ان يتسلم لبنان تقرير هوكشتاين الخطي خلال الايام المقبلة، وان الادارة الاميركية تضغط لحسم ملف ترسيم الحدود وانجاز الاتفاق قبل منتصف تشرين الاول المقبل، وهناك سعي ليتم هذا الامر في الاسبوع الاول من الشهر المذكور.