حالة ضياع الكتل السنيّة في التموضع بين محورين.. "لا خياراً ثالثاً لها"

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كشفت مصادر مطلعة على أجواء العشاء الذي جمع السفير السعودي وليد البخاري بالنواب السنة المستقلين في اليرزة، في حديث لموقع “الديار” أنّ “اللقاء غلبت عليه الصراحة والود، حيث أعطى كل نائبا رأيه بطريقة مقاربة الدولة السعودية للعلاقات الديبلوماسية اللبنانية – السعودية”.

ولفتت المصادر إلى أنه وخلال الاجتماع ظهرت بعض الأصوات المعارضة لطريقة تعاطي السعودية مع الملف اللبناني. حيث طلب النواب جوابا واضحا حول ما اذا هناك قرار سعودي جدي بمساعدة لبنان أم لا؟”.

وكان بارزا ما طرحه أحد النواب السنة عن حالة الضياع التي تعيشها الكتل السنية المحصورة خياراتها بين المحور العربي أو الفارسي، فيما رغبة الكتل هي بالتموضع بين الخيارين ولكن ذلك غير مسموح، وبالتالي لا خيارا ثالثا لها”.

وسؤل بخاري في اللقاء، اذا ما كانت السعودية مستعدة لقيادة مسيرة النهوض بلبنان؟ ليأتي جوابه بالتذكير بالمشاريع التي اقترحتها السعودية بالـ 2016 والـ 2018 وهي 22 مشروعا بقيمة 100 مليار من ضمنهم مشاريع زراعية، إلا ان المشكلة كانت أن حكومات ما بعد الـ 2018 لم تكن متجاوبة”، بحسب ما نقلته المصادر.

وصرح البخاري خلال الاجتماع بأن “لا ثقة امنية للمملكة السعودية بلبنان، ولا بالوضع الامني اللبناني”، موضحا أن “المملكة اعتكفت عن العمل السياسي بلبنان وهي غير راضية عن الأداء السياسي".