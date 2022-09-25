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عناوين الصحف ليوم الأحد 25 أيلول 2022

25
SEPTEMBER
2022
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الديار: ميقاتي في بعبدا الثلاثاء... والاتفاق على الحكومة للحسم الاسبوع المقبل

حذر لبناني بانتظار تقرير هوكشتاين... وضغط اميركي لحسم اتفاق الترسيم قبل منتصف تشرين
تعبئة نيابية لتفادي سيناريو تطيير النصاب في جلسة الموازنة غدا... وارقام جديدة للحكومة

 

 

 

 

النهار: موقف سنّيّ ووطنيّ متقدّم للمفتي من الرئاسة واستحقاقها

 

 

 

 


الأنباء الكويتية: موازنة أولاً فالحكومة والرئاسة ومفتاحهما الترسيم
أسبوع الاستحقاقات اللبنانية الحاسمة والمفتي دريان للنواب السنّة: مسؤوليتكم التغيير

 

 

 


الشرق الأوسط: المفتي دريان يحذّر من السير باتجاه «اللادولة» ومن تجاهل العالم لوجود لبنان
النواب السنّة للالتزام باتفاق الطائف ووقف «الافتراء» على الدول العربية

 

 

 


الوطن السورية: التقى غويتريش وبيدرسون ونظراءه الإيراني والأرميني والعراقي والهندي والمالديفي … المقداد: إنهاء الاحتلال ووقف دعم الإرهاب مقدمة طبيعية لإعادة العلاقات السورية – التركية

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