تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري المرفأ عزى أهالي شهداء مركب الموت واستهجن غياب الدولة عن القيام بواجباتها

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تقدم تجمع اهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار مرفأ بيروت من "أهالي شهداء مركب الموت بعظيم العزاء والأسف لفقدان أحبائهم وفلذات أكبادهم بهذه الفاجعة المؤلمة التي اصابتنا جميعا بالصميم. واستهجن في بيان "غياب "الدولة" عن القيام بواجباتها لجهة إحتضان ذوي الضحايا شهداء البحث عن لقمة العيش". ودعا "المعنيين للقيام بواجباتهم واعلان الحداد العام وتنكيس الأعلام فوق المؤسسات الرسمية كما إلزام المؤسسات الإعلامية ببث برامج تليق بهذه الفاجعة بدل ما نراه من على الشاشات من برامج فكاهية وغنائية كأن شيئا لم يحصل".