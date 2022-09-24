بلينكن "حذّر" ميقاتي من أي تحرك للحزب ضدّ إسرائيل!

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ذكرت وسائل إعلام أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من أي تحرك لـ"حزب الله" ضد إسرائيل "حتى لو كان بغية استعراض القوة".

جاء ذلك خلال لقاء جمع بينهما على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حسب ما أفاد موقع صحيفة "معاريف" الإلكتروني.

وذكر مسؤولون أميركيون، أن بلينكن حذر ميقاتي من أي تحرك لـ"حزب الله"، حتى لو كان من أجل استعراض القوة، وفقاً لـ"معاريف".

كما شدد بلينكن لميقاتي على أن "واشنطن لن تكون قادرة على منع إسرائيل من الرد ولن تكون قادرة أيضا على احتواء الرد والسيطرة عليه".

في اللقاء مع بلينكن أكد ميقاتي، أن ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل "يشهد تقدما كبيرا".