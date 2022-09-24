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أسرار الصحف ليوم السبت 24 أيلول 2022

24
SEPTEMBER
2022
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البناء

 توقعت مصادر في وزارة الطاقة أن يكون شهر تشرين الثاني موعد البدء باستخدام الفيول الإيرانيّ وتأمين 6 ساعات تغذية يومياً لجميع المناطق اللبنانيّة، وإذا ترافق مع الإفراج عن الكهرباء الأردنيّة والغاز المصريّ ترتفع المدة الى 12 ساعة ويمكن البدء برفع التعرفة وضمان الوصول إلى 16 ساعة.

أكدت مصادر على صلة بالملف الحكوميّ أن مطلع الأسبوع المقبل سيكون حاسماً نحو الحكومة الجديدة وتحديد حجم التغيير الوزاريّ، حيث التبديل الوحيد المؤكد يطال وزيراً درزياً تمّ الاتفاق على كيفية تسميته، والباقي ترك للمرجعيّات المعنيّة بتبديل مَن ترغب من الوزراء الذين قامت بتسميتهم ولا شيء نهائي بعد.

 

الجمهورية
ـ تنتظر مرجعية رفيعة إستحقاقا كبيراً على أمل التحكم به من جديد في ظل الظروف الراهنة وهو أعطى مهلة أيام لذلك.
ـ رأى أحد المتابعين أن ثمة يداً خفية ّتحرك موضوع هجرة مواطنين إلى الخارج بصورة غير شرعية لإرباك الجوار الأوروبي.
ـ ذكر بعض أصحاب المساعي على خط استحقاق داهم أن رئيس تيار بارز قد بدل موقفه إيجاباً إزاء الصيغ المطروحة ّلإنجاز الإستحقاق.

 

اللواء
ـ يتخوف معنيون من تباطؤ رسمي وتقني في تزويد لبنان بهبة الفيول، في ظل مراوغة أميركية تجاه الموضوع.
ـ وعد نائب في فريق "الثنائي" بحسم الجواب عن مصير مضاعفة رواتب العاملين والمتقاعدين ثلاثة أضعاف.
ـ يجزم قيادي في تيار موال أن هزة تنظيمية محسوبة داخل فريقه، قبل أو بعد الانتخابات الرئاسية خلال الشهرين المقبلين.

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