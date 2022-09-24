عناوين الصحف ليوم السبت 24 أيلول 2022

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الأخبار

ـ لأي حلم تسافرون؟

ـ طرابلس تنتحر... هرباً من الموت البطيء

ـ سوريا تعلن عن 20 ناجياً و77 ضحية: الأمواج تقاذفت المركب أكثر من 48 ساعة

ـ ‫ميقاتي يعود إلى العرقلة حكومياً

ـ ‫البيان الثلاثي بتفاهم مع إيران أم ضدّها؟

ـ توجيهات بافتتاح معابر الشمال: أنقرة تُبادل دمشق خطواتها

الديار

ـ بيان ثلاثي اميركي ــ فرنسي ــ سعودي حدد مواصفات رئيس الجمهورية المقبل

ـ اجتماع دار الفتوى لتوحيد موقف السنة: هل يمهد لتأييد قائد الجيش رئيسا للجهورية ؟

ـ قوارب الموت تدمي القلوب... ميقاتي متفائل حكوميا وجنبلاط يتراجع





الجمهورية

ـ باب الحكومة مفتوح ونفق الرئاسة مسدود

ـ شبكات منظمة خلف قوارب الهجرة

ـ آخر ابتكارات العباقرة لتعميم الفراغ والفوضى

ـ جولة بين القصور بحثاً عن القانون والدستور

ـ صندوق النقد لـ "التسلية" حتى ياتي الغاز!

ـ كيف سيكون المشهد امام المصارف الأسبوع المقبل؟

البناء

ـ «القومي» يحيي اليوم السبت باحتفال ومسير ذكرى العملية البطولية للشهيد خالد علوان في «الويمبي»

ـ أوكرانيا تفشل في تخريب استفتاء الانضمام الى روسيا… وفي إيران تأييد شعبيّ بوجه الاحتجاج

ـ حصيلة ضحايا زورق الموت تقارب المئة… ومطالبات بعقد جلسة للحكومة في طرابلس

ـ البيان الثلاثيّ الأميركيّ الفرنسيّ السعوديّ يُربك دعاة تعطيل النصاب… وضوء أخضر لفرنجيّة؟

اللواء

ـ دار الفتوى اليوم: مواجهة التفكك والفراغ بالعودة إلى الطائف والدستور

ـ تقاطعات دولية وإقليمية تهدد التفاؤل الحكومي.. وضحايا "الهجرة إلى الموت" ترتفع ولا معالجات

ـ "لقاء تهدئة" بين واشنطن وبكين

ـ عباس يطالب لبيد بعودة فورية الى المفاوضات لتنفيذ "حل الدولتين"