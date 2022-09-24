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عناوين الصحف ليوم السبت 24 أيلول 2022

24
SEPTEMBER
2022
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الأخبار
ـ لأي حلم تسافرون؟
ـ طرابلس تنتحر... هرباً من الموت البطيء
ـ سوريا تعلن عن 20 ناجياً و77 ضحية: الأمواج تقاذفت المركب أكثر من 48 ساعة
ـ ‫ميقاتي يعود إلى العرقلة حكومياً
ـ ‫البيان الثلاثي بتفاهم مع إيران أم ضدّها؟
ـ توجيهات بافتتاح معابر الشمال: أنقرة تُبادل دمشق خطواتها

 

الديار

ـ بيان ثلاثي اميركي ــ فرنسي ــ سعودي حدد مواصفات رئيس الجمهورية المقبل
ـ اجتماع دار الفتوى لتوحيد موقف السنة: هل يمهد لتأييد قائد الجيش رئيسا للجهورية ؟
ـ قوارب الموت تدمي القلوب... ميقاتي متفائل حكوميا وجنبلاط يتراجع


الجمهورية
ـ باب الحكومة مفتوح ونفق الرئاسة مسدود
ـ شبكات منظمة خلف قوارب الهجرة
ـ آخر ابتكارات العباقرة لتعميم الفراغ والفوضى
ـ جولة بين القصور بحثاً عن القانون والدستور
ـ صندوق النقد لـ "التسلية" حتى ياتي الغاز!
ـ كيف سيكون المشهد امام المصارف الأسبوع المقبل؟

 

البناء
ـ «القومي» يحيي اليوم السبت باحتفال ومسير ذكرى العملية البطولية للشهيد خالد علوان في «الويمبي»
ـ أوكرانيا تفشل في تخريب استفتاء الانضمام الى روسيا… وفي إيران تأييد شعبيّ بوجه الاحتجاج
ـ حصيلة ضحايا زورق الموت تقارب المئة… ومطالبات بعقد جلسة للحكومة في طرابلس
ـ البيان الثلاثيّ الأميركيّ الفرنسيّ السعوديّ يُربك دعاة تعطيل النصاب… وضوء أخضر لفرنجيّة؟

 

اللواء
ـ دار الفتوى اليوم: مواجهة التفكك والفراغ بالعودة إلى الطائف والدستور
ـ تقاطعات دولية وإقليمية تهدد التفاؤل الحكومي.. وضحايا "الهجرة إلى الموت" ترتفع ولا معالجات
ـ "لقاء تهدئة" بين واشنطن وبكين
ـ عباس يطالب لبيد بعودة فورية الى المفاوضات لتنفيذ "حل الدولتين"

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