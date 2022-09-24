وبالأسماء: تفاصيل عملية الفرار مين سرايا جونية

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اعلن وزير الداخلية للـ LBCI، فرار 19 موقوفًا من نظارة فصيلة جونية بينهم 10 من الجنسية اللبنانية و9 سوريين، إلا أنه عاد منهم 3 .

ومن أصل الـ 16 الفارين، تم توقيف 7 ليصبح عدد الهاربين من نظارة فصيلة جونية ٩.



وحصلت الـ LBCI على اسماء الفارين وهم:

١- عبد الكريم خ. (سوري)



٢- مشاري ا. (لبناني)



٣- عبد الكريم ا. (سوري)

٤- فهد ا. (سوري)



٥- احمد ا. (سوري)



٦- سارج ا. ي. (لبناني)



٧- قصي ه. (سوري)



٨- محمد ب. (لبناني)



٩- شاكر ا. (سوري)

أما أسماء الذين جرى توقيفهم حتى كتابة هذا الخبر:



- من توقفوا من قبل شعبة المعلومات:

١- توفيق ب. (لبناني)



٢- شربل ج. (لبناني)



٣- الياس ح. (لبناني)



٤- يزن ا. (سوري)



-من توقفوا من قبل الدرك الاقليمي:



٥- علي م. ( لبناني)



٦- ياسين ي. ( سوري)



- وموقوف من قبل الجيش (حاجز المدفون)

٧- عمار ي. (لبناني)