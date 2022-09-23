بالاسماء - تشييع ضحايا قارب طرطوس في عكار وطرابلس ونهر البارد

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افادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" في عكار أن الصليب الأحمر اللبناني تسلم من الهلال الأحمر السوري عند نقطة العريضة جثامين 7 لبنانيين وفلسطينيين اثنين تعرف عليهم ذويه.

وعرف من أسماء الضحايا اللبنانيين: مصطفى مستو وابنته دنيا اللذان سيشيعان في منطقة باب الرمل – طرابلس، الطفل عمار التلاوي سيشيع في بلدته القرقف في عكار، ريان السيد علي وشقيقه عصمت وكمال وسميح دياب الذين سيشيعون في مسجد حمزة في القبة.

وكانت شيعت الطفلتان مي ومايا تلاوي صباحا في بلدتهما القرقف - عكار.

أما الفلسطينيان فهما: عبد العال عمر عبد العال ورواد السيد اللذان سينقلان لتشييعهما في مخيم نهر البارد.