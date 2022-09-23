بيان توضيحي لوزير العدل.. ما علاقة مصرف لبنان؟

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أصدر المكتب الإعلاميّ لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري البيان الآتي:

"يهمُّ المكتب الإعلاميّ لوزير العدل هنري الخوري التذكير أنّه أصدر بتاريخ 18/9/2022 بياناً أكّد بموجبه عدم علاقته أو علاقة وزارة العدل قطعاً بالدعوة إلى توقيع عريضةٍ ستُرفَع إلى مصرف لبنان وبكلّ ما يتصل بها. هذا من جهة ، ومن جهة ثانية وخلافاً لما يتمُّ التّداوُل به حول عدم اهتمام الحكومة بوضع القضاة الاجتماعيّ، يُؤكّد وزير العدل ‏أنّ الهمَّ القضائيّ، لم يغِب يوماً عن بال الحكومة التي خصّصت مبلغَ 35 مليار ليرة لبنانيّة كحلٍّ مرحليّ في ظلّ وضع الماليّة العامّة والظروف الاقتصاديّة الاستثنائيّة التي يجتازُها لبنان، علماً أنّ الاجتماعات الحكوميّة لا تزالُ مستمرّةً في هذا الشأن وأنّ وزير العدل لن يتوانى عن أي فرصةٍ أو سعي لتعزيز الوضع العام للقضاء".