‏تصريح من "الخارجية الفرنسية" بشأن لبنان: صيغة الدعوة جاءت بطريقة "غير مسبوقة"

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قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا, اليوم الجمعة, في مؤتمر صحفي من نيويورك في حديث عن لبنان, أنه "كررنا دعوة المسؤولين هناك كي يتصرفوا بمسؤولية وكي يستجيبوا لطلب اللبنانيين".

ولفتت كولونا إلى أنَّ, "صيغة الدعوة جاءت بطريقة "غير مسبوقة"، أي ببيان مشترك بين فرنسا وأميركا والسعودية".

وأشارت كولينا إلى أنَّ, "الدول الثلاثة ذكرت بأن الانتخابات يجب أن تجري وفق الرزنامة التي حددها الدستور وبأن الإصلاحات يجب أن تجري وأن تسمح بالتوقيع على اتفاق كامل مع صندوق النقد الدولي".

وتابعت: "هذا الاتفاق ‏لابد منه بالنسبة للبنان بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الهش الذي يعيشه".