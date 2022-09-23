مطلوب بقبضة الأمن في حلبا!

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صدر عن المديريـّة العامّـة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامّة بلاغٌ جاء فيه, "نتيجة الاستقصاءات والتحريات، أوقفت عناصر مفرزة حلبا القضائية في وحدة الشّرطة القضائية المدعو: أ. ط. (من مواليد عام 1992، لبناني)".



وأضاف البيان, "ضبطت بحوزته كميّة من الأسلاك الكهربائية ومضخات مياه مسروقة، وذلك أثناء بيعها في بؤرة للخردة لصاحبها: ع. ب (من مواليد عام 1984، لبناني)، وهو مطلوب بموجب بلاغي بحث وتحرٍّ".



وتابع, "باستماع إفادة الأوّل، اعترف بالسّرقة من داخل ورش بناء قيد الإنشاء, وتمّ توقيف (أ. ط.) بجرم السرقة والثاني بجرم شراء مسروق، وأودعا القضاء المختص، بناءً على إشارته".