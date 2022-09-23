سرق اسلاكا كهربائية ومضخات مياه.. فكان الأمن بالمرصاد

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صـدر عـن المديريـّة العـامّـة لقوى الأمـن الدّاخلـي شعبـة العـلاقات العـامّـة البلاغ التّالي:

نتيجة الاستقصاءات والتحريات، أوقفت عناصر مفرزة حلبا القضائية في وحدة الشّرطة القضائية المدعو:

- أ. ط. (من مواليد عام 1992، لبناني)

وضبطت بحوزته كميّة من الأسلاك الكهربائية ومضخات مياه مسروقة، وذلك أثناء بيعها في بؤرة للخردة لصاحبها:

- ع. ب (من مواليد عام 1984، لبناني)، وهو مطلوب بموجب بلاغي بحث وتحرٍّ.

باستماع إفادة الأوّل، اعترف بالسّرقة من داخل ورش بناء قيد الإنشاء.

تمّ توقيف (أ. ط.) بجرم السرقة والثاني بجرم شراء مسروق، وأودعا القضاء المختص، بناءً على إشارته.