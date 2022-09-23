living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اتفاق الطائف وحكاية إبريق الزيت- حبيب البستاني

23
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حبيب البستاني*

في كل مفصل وغداة كل استحقاق ومنذ تسعينيات القرن الماضي لا ينفك البعض عن ترداد مقولة أن اتفاق الطائف هو الدستور المنزل الغير قابل لا للتعديل ولا للتأجيل، وأنه على كل طالب صفة أو مركز أو مسؤولية أن يعلنها صراحة وجهاراً أنه مع هذا الاتفاق، في سوريالية تشبه إلى حد بعيد إعلان أولئك الذين يريدون الانضمام إلى المسيحية بإعلان "فعل الإيمان" وإلى الإسلام بإعلان "الشهادتين". ولو أراد المشترع لا سيما أولئك الذين وضعوا اتفاق الطائف إعطاء صفة الإلزام لكانوا وضعوه في سياق القسم الذي يقسمه رئيس الجمهورية غداة انتخابه.
إن وثيقة الوفاق الوطني ألمعروفة باسم اتفاق الطائف وضعت في ايلول من العام 1989في مدينة الطائف وتم إقرارها بموجب قانون في تشرين الأول من العام نفسه وصدق عليها المجلس النيابي في أوائل تشرين الثاني. جاء هذا الاتفاق ليضع حداً للحرب اللبنانية فهو قد استطاع إسكات المدفع ولكنه لم يستطع إرساء أسس الدولة اللبنانية وإرساء الاستقرار السياسي فيها. ومنذ الأشهر الأولى لوضعه موضع التنفيذ اصطبغ لونه بالدم بعيد اغتيال الرئيس رينيه معوض، وهو لم يمض على انتخابه سوى أيام معدودة وهو كان اول رئيس منتخب بعد الطائف.
وقد أثبتت الأيام والأحداث المتلاحقة أن اتفاق الطائف لم يكن بالإمكان تطبيقه بالكامل إلا ما كان منه مناسباً لإرادة الراعي السوري لهذا الاتفاق، والذي شكل المايستر المتفق عليه والغير معلن لإدارته.
من هنا وبعيد الخروج السوري من لبنان في العام 2005 بانت عيوب اتفاق الطائف وأحكامه التي وضعت كي لا تطبق، فلم يصر إلى تطبيق اللامركزية وإلغاء الطائفية وكذلك وبدلاً من انتقال بعضاً من صلاحيات رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء مجتمعاً، انتقلت إلى رئيس مجلس الوزراء وذلك بالقدر الذي كان يتمتع به هذا الرئيس بالقوة والمونة. وبدلاً من تطبيق بنود الاتفاق تم ابتداع فقرات وأحكام لم تكن يوماً من صلبه كبدعة التوقيع الثالث للشيعة المتمثل بضرورة وجود وزير مالية شيعي إلى ما هنالك من خزعبلات كانت تكبر أو تضمر بحسب قوة ومنعة رئيس الجمهورية. من هنا فإن رئيس الجمهورية طيلة فترة الوجود السوري في لبنان كان يستمد قوته من الراعي السوري ومن وجود القوات السورية في لبنان التي كانت تتصرف كجيش احتلال في معظم الأحيان. من هنا برزت فكرة الرئيس القوي الذي يستطيع ممارسة الحكم منفرداً أي بمعزل عن قوة خارجية تؤازره وتسهر على تنفيذ قراراته، وهكذا فإن كل الذين يرفضون فكرة الرئيس القوي إنما هم يرفضون وفي قرارة نفسهم فكرة الدولة التي يحكمها رئيس، ولا يتحكم فيها رؤساء ثلاثه كل يريد حصته من الحكم ومن التحكم بشؤون البلاد ورقاب العباد، وفي الوقت الذي يقسم فيه رئيس الجمهورية منفرداً قسم المحافطة على الدستور والوطن، فإن رئيسي المجلس والحكومة الذين لا يقسمون هذا القسم باتوا ينازعون الرئيس في صلاحياته، وذلك من دون تحمل تبعات أفعالهم.
لقد أعلن أكثر من مرجع ديني ودنيوي ضرورة تعديل الطائف كونه دستوراً عادياً يمكن تعديل أحكامه بأكثرية الثلثين وليس كتاباً منزلاً لا يمكن المس به. لقد بات من المستحيل حكم جمهورية بثلاثة رؤوس يتحكم فيها تداخل الصلاحيات وينتفي فيها فصل السلطات. إن تعديل الطائف بات من أضعف الإيمان، إذ إن لبنان بات أكثر بحاجة إلى تغيير نظامه والانتقال من حكم الطوائف إلى حكم الدولة، ومن الانتماء الطائفي إلى الانتماء الوطني. وحده الانتقال إلى الدولة المدنية من شأنه تثبيت الحكم والعدالة وجعل المواطنين كل المواطنين سواسية تحت سقف القانون.


كاتب سياسي*

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout