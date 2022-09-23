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في حصيلة غير نهائية...ارتفاع عدد ضحايا غرق المركب قبالة ساحل طرطوس الى 73 وعمليات البحث مستمرة

23
SEPTEMBER
2022
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أكد وزير الصحة السوري حسن الغباش، في تصريح "ان عدد ضحايا غرق مركب قبالة ساحل محافظة طرطوس وصل الى 73 شخصا في حصيلة غير نهائية".

اضاف: "ان 20 شخصا من الناجين يتلقون العلاج فى مشفى الباسل بالتوازى مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين اخرين"، مشيرا الى "ان الكوادر الصحية فى محافظة طرطوس في حال استنفار مستمر وجاهزية تامة منذ بعد ظهر أمس".

وقال مدير عام الموانىء البحرية العميد المهندس سامر قبرصلى فى تصريح:"ان بعض الجثث وجدت على الشاطىء فى حين تم انتشال البعض الاخر من عمق البحر من قبل زوارق المديرية التى لا تزال مستمرة في عمليات البحث حتى اللحظة".

وأكدت رئيسة فرع الهلال الاحمر فى طرطوس الدكتورة رنا مرعى فى تصريح انه "يتم نقل جثث الضحايا الذين تم التعرف عليهم من قبل أهاليهم فى مشفى الباسل بسيارات الهلال الاحمر الى معبر العريضة الحدودى ليتم تسليمهم أصولا للصليب الاحمر اللبناني".

وأشار مدير صحة طرطوس الدكتور أحمد عمار الى أن "بعض أهالى الضحايا جاؤوا من لبنان بالتنسيق مع الصليب الاحمراللبنانى للتعرف على ذويهم وليصار الى تسليمهم الجثث أصولا".

ووفق أقوال الناجين فان القارب انطلق من منطقة المنية فى طرابلس شمال لبنان منذ الثلثاء الماضى بقصد الهجرة الى قبرص ويحمل أشخاصا من جنسيات عدة".

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