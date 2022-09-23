توقيف مطلوب خطير ينشط في أعمال السلب بقوة السلاح وتهريبها وفرض الخوات في تل حميرة-عكار

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صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:



"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها وحدة الشرطة القضائية للعمل على توقيف المطلوبين الخطرين على جميع الأراضي اللبنانية، توافرت معلومات للمجموعة الخاصة في الوحدة المذكورة عن وجود مطلوب خطير في أحد منازل بلدة تل حميرة/عكار، ويدعى:

- ح. ش (من مواليد عام1986، لبناني)

وهو ينشط في أعمال السلب بقوة السلاح، وتهريب السلاح، وفرض الخوات، كما وردت معلومات عن قيامه بإطلاق النار باتجاه دورية عسكرية أثناء قيامه بعمليات التهريب.

نتيجة عمليات الرصد والتعقب، قامت قوة من المجموعة الخاصة بمداهمة منزله وتوقيفه، وضبطت "الفان" المستخدم في عمليات التهريب. وقد تبيّن أنه مطلوب للقضاء بجرائم سلب بقوة السلاح وفرض خوات.

أودع الموقوف القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص".