لهذا السبب تراجعت أسعار المحروقات اليوم... فهل يستمر الانخفاض؟

A + A -

لفت عضو اصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس في تصريح انه "بعد ان توقف مصرف لبنان عن تأمين الدولار لاستيراد البنزين، اصبحت اسعار المحروقات كافة في لبنان تتأثر فقط بسعر صرف الدولار المتداول في الاسواق الحرة الموازية وباسعار النفط في الاسواق الدولية.

وعليه، في الجدول الصادر اليوم تراجع سعر الدولار في السوق الموازية 300 ليرة حيث احتسب 37600 عوضاَ من 37900 ليرة في الجدول السابق، ونتج من ذلك انخفاض سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان 14000 ليرة لتصبح 668000 ليرة بسبب التراجع ايضاً في سعر الكيلوليتر المستورد ما يقارب 4 دولار ونصف.

اما صفيحة المازوت فانخفضت 26000 ليرة لتصبح 807000 ليرة نتيجة تراجع ايضاً في ثمن الكيلوليتر المستورد بنحو 17 دولارا ولكن قارورة الغاز ارتفع سعرها 2000 ليرة لتصبح 390000 ليرة نتيجة المعادلة بين تراجع سعر الدولار مقابل ارتفاع ثمن البضاعة المستوردة ما يقارب 14 دولارا للطن.