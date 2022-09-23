الخارجية "توضح"... لهذا السبب "غاب" العلم اللبناني عن لقاء ميقاتي والرئيس الايراني!

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تعليقا على اللغط الحاصل في شأن عدم وجود العلم اللبناني في اجتماع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، أوضح وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب أن "الموعد مع الرئيس الايراني قد تم ترتيبه قبل وقت قصير من انعقاده، وتم تأخيره نصف ساعة الى حين احضار العلم اللبناني من مقر بعثة لبنان لدى الامم المتحدة، ولم يكن ممكنا ايصاله الى مقر البعثة بسبب الاجراءات الامنية الاستثنائية التي واكبت حضور الرئيس الاميركي جو بايدن اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة".