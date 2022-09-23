استغل عمله "كسمكري" للسرقة... وهكذا وقع في قبضة المعلومات!

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة

البــــــلاغ التّالــــــي:

بتاريخ ١٩-٩-٢٠٢٢، ادعت مواطنة أن مجهولا أقدم على الدخول الى منزلها في محلة الروشة، وسرق من داخل الخزنة بواسطة الكسر والخلع مجوهرات بقيمة /٤٥،٠٠٠/ $، وأونصات من ذهب بقيمة /٢٠،٠٠٠/ $ ومبلغ /١٩،٥٠٠/ $، أوراق ومستندات خاصة.

على الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي اجراءاتها في موقع الجريمة، وبنتيجة الكشف الميداني والمتابعة الاستعلامية، توصّلت الى تحديد هوية المشتبه به، ويدعى:

- ح. ع. (مواليد عام ١٩٧٢، لبناني) ملقب "الشيخ"

بالتاريخ ذاته ١٩-٩-٢٠٢٢، تمكنت احدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة الروشة، وبتفتيش مكان إقامته وعمله في محلتي فردان وتلة الخياط، تم العثور على مبلغ مالي وقدره حوالى /٣٧،٠٠٠/ $، بالإضافة إلى ضبط العديد من المسروقات عبارة عن كمية كبيرة من المصاغ الذهبي وطقم الماس وبطاقات مصرفية وشخصية، بندقية حربية نوع كلاشنكوف مع مماشط وذخيرة عائدة لها، مسدسين حربيين مع /٥/ مماشط و/٤٠/ طلقة.

بالتحقيق معه، وبعد مواجهته بالأدلة والمضبوطات التي عثر عليها في منزله، اعترف بإقدامه على سرقة مكان إقامة المدعية، فضلاً عن قيامه بسرقة منازل أخرى في مناطق الروشة، تلة الخياط والمصيطبة، وذلك بعد أن عمل في داخلها سابقاً – نظراً لطبيعة عمله في مجال الأدوات الصحية (سمكري)-، بحيث كان يكشف على المنزل بشكل دقيق ويقوم لاحقا بالتخطيط لعملية السرقة.

كما اعترف أنه أقدم على بيع قسم من المصاغ الذهبي لأحد أصحاب محلات المجوهرات في محلة المصيطبة، ويدعى:

- ع. د. (مواليد عام ١٩٨٤، لبناني)

الذي أعطاه مبلغاً من المال مختوماً بختم المحل.

بتاريخ ٢١-٩-٢٠٢٢، ألقت احدى دوريات الشعبة القبض عليه في محلة المصطيبة، وضبطت ختم محله، بحيث تبيّن أن قسما من الاموال المضبوطة في منزل الموقوف الأول عليها الختم ذاته.

بالتحقيق مع الأخير، اعترف بشراء كمية من المصاغ ومن ضمنها سوار ذهبي مرصع بالألماس من الاول وذلك من دون إيصالات، وعمل على تقطيعها وتذويبها مباشرة، وأنه كان على علم أنها مسروقة.