living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

استغل عمله "كسمكري" للسرقة... وهكذا وقع في قبضة المعلومات!

23
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة
البــــــلاغ التّالــــــي:
بتاريخ ١٩-٩-٢٠٢٢، ادعت مواطنة أن مجهولا أقدم على الدخول الى منزلها في محلة الروشة، وسرق من داخل الخزنة بواسطة الكسر والخلع مجوهرات بقيمة /٤٥،٠٠٠/ $، وأونصات من ذهب بقيمة /٢٠،٠٠٠/ $ ومبلغ /١٩،٥٠٠/ $، أوراق ومستندات خاصة.
على الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي اجراءاتها في موقع الجريمة، وبنتيجة الكشف الميداني والمتابعة الاستعلامية، توصّلت الى تحديد هوية المشتبه به، ويدعى:
- ح. ع. (مواليد عام ١٩٧٢، لبناني) ملقب "الشيخ"
بالتاريخ ذاته ١٩-٩-٢٠٢٢، تمكنت احدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة الروشة، وبتفتيش مكان إقامته وعمله في محلتي فردان وتلة الخياط، تم العثور على مبلغ مالي وقدره حوالى /٣٧،٠٠٠/ $، بالإضافة إلى ضبط العديد من المسروقات عبارة عن كمية كبيرة من المصاغ الذهبي وطقم الماس وبطاقات مصرفية وشخصية، بندقية حربية نوع كلاشنكوف مع مماشط وذخيرة عائدة لها، مسدسين حربيين مع /٥/ مماشط و/٤٠/ طلقة.
بالتحقيق معه، وبعد مواجهته بالأدلة والمضبوطات التي عثر عليها في منزله، اعترف بإقدامه على سرقة مكان إقامة المدعية، فضلاً عن قيامه بسرقة منازل أخرى في مناطق الروشة، تلة الخياط والمصيطبة، وذلك بعد أن عمل في داخلها سابقاً – نظراً لطبيعة عمله في مجال الأدوات الصحية (سمكري)-، بحيث كان يكشف على المنزل بشكل دقيق ويقوم لاحقا بالتخطيط لعملية السرقة.
كما اعترف أنه أقدم على بيع قسم من المصاغ الذهبي لأحد أصحاب محلات المجوهرات في محلة المصيطبة، ويدعى:
- ع. د. (مواليد عام ١٩٨٤، لبناني)
الذي أعطاه مبلغاً من المال مختوماً بختم المحل.
بتاريخ ٢١-٩-٢٠٢٢، ألقت احدى دوريات الشعبة القبض عليه في محلة المصطيبة، وضبطت ختم محله، بحيث تبيّن أن قسما من الاموال المضبوطة في منزل الموقوف الأول عليها الختم ذاته.
بالتحقيق مع الأخير، اعترف بشراء كمية من المصاغ ومن ضمنها سوار ذهبي مرصع بالألماس من الاول وذلك من دون إيصالات، وعمل على تقطيعها وتذويبها مباشرة، وأنه كان على علم أنها مسروقة.
سلمت المجوهرات والاموال المضبوطة لأصحابها بعد أن تعرفوا عليها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين، وأودعا المرجع المختص، بناء على اشارة القضاء.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout