أسرار الصحف ليوم الجمعة 23 أيلول 2022

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تؤكد مصادر نيابية أن نصاب أي جلسة لانتخاب رئيس جديد بات متوافراً بعد احتساب عدد النواب الذين قرّروا رفض استخدام التعطيل شرطاً للحصول على التوافق وفضلوا الاحتكام للائحة مرشحين تُعرض أمام النواب على الفراغ بذريعة الشراكة ما قد يؤدي الى الانهيار خصوصاً أن لا غطاء دولياً للفراغ.

كواليس

قال مصدر روسيّ إن الرئيس فلاديمير بوتين قرّر العملية العسكرية في أوكرانيا في سياق المواجهة مع الناتو، والعنوان كان واضحاً برفض توسع الناتو. والمواجهة مستمرة وهي قد تتصاعد واحتمالاتها مفتوحة والسلاح النوويّ ككل أسلحة روسيا موجودة لخدمة الأهداف ولا خطوط حمراء.



اللواء: أسرار

همس

نصحت دوائر دبلوماسية أميركية شخصية لبنانية التقتها على هامش اجتماعات نيويورك، بعدم تفويت الفرصة المتاحة لتوقيع الاتفاق مع تل أبيب قبل 3 ت2!



غمز

ردّ مصدر نقابي على عبارة غريبة في بيان موظفي المصارف متسائلاً: هل يجوز الاستهتار بحياة ألوف المواطنين الموطنين رواتبهم في المصارف المقفلة!



لغز

ثبت، فعلياً، أن مساعدة عربية لصندوق تعاضد القضاة، وفَّرت لهم معونة دورية بـ«الفريش دولار»!