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أسرار الصحف ليوم الجمعة 23 أيلول 2022

23
SEPTEMBER
2022
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تؤكد مصادر نيابية أن نصاب أي جلسة لانتخاب رئيس جديد بات متوافراً بعد احتساب عدد النواب الذين قرّروا رفض استخدام التعطيل شرطاً للحصول على التوافق وفضلوا الاحتكام للائحة مرشحين تُعرض أمام النواب على الفراغ بذريعة الشراكة ما قد يؤدي الى الانهيار خصوصاً أن لا غطاء دولياً للفراغ.

 

كواليس

قال مصدر روسيّ إن الرئيس فلاديمير بوتين قرّر العملية العسكرية في أوكرانيا في سياق المواجهة مع الناتو، والعنوان كان واضحاً برفض توسع الناتو. والمواجهة مستمرة وهي قد تتصاعد واحتمالاتها مفتوحة والسلاح النوويّ ككل أسلحة روسيا موجودة لخدمة الأهداف ولا خطوط حمراء.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
نصحت دوائر دبلوماسية أميركية شخصية لبنانية التقتها على هامش اجتماعات نيويورك، بعدم تفويت الفرصة المتاحة لتوقيع الاتفاق مع تل أبيب قبل 3 ت2!


غمز
ردّ مصدر نقابي على عبارة غريبة في بيان موظفي المصارف متسائلاً: هل يجوز الاستهتار بحياة ألوف المواطنين الموطنين رواتبهم في المصارف المقفلة!


لغز
ثبت، فعلياً، أن مساعدة عربية لصندوق تعاضد القضاة، وفَّرت لهم معونة دورية بـ«الفريش دولار»!

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

تشهد إحدى الوزارات الأساسية عملية إخفاء مستندات تتعلّق بمشاريع نُفّذت في المرحلة السابقة.

 

تردّد أن الجانب الإيراني اشترط حضور وزير الطاقة وليد فياض الى طهران لاستكمال المباحثات حول هبة الفيول الإيرانية التي ستستبدل بمادة المازوت المطابق للمواصفات لتشغيل معملي دير عمار والزهراني.

 

تجرى تدخلات في الدوائر المعنية لإضافة أسماء في لوائح الأسر المستفيدة من البطاقة التمويلية المنتظرة.

 

 

 


الجمهورية: أسرار

تيار بارز يبدُّل تعاطيه مع مسألة دستورية
توقفت أوساط سياسية عند تبدُّل تعاطي تيار بارز مع مسألة دستورية كان يُخشى حصول تلاعب في مواعيدها ويُعرِّض المتلاعبين لإتهامات بالتمرّد.


تسرّع في الحكم
إعتبرت أوساط قضائية أن مرجعية قضائية تسرّعت في الحكم مسبقاً على إسم قاضٍ طرح أخيراً رديفاً في ملف حسّاس فقيّمت آداءه سلباً قبل تسلّم القاضي المذكور للملف عِلماً أن المرجعية القضائية نفسها، لطالما أشادت بالقاضي المطروح.


إتهامات باطلة وبحث عن مصدر الرواية
توقفت مراجع أمنية أمام الإتهامات الباطلة في أكثر من اتجاه وهي تبحث عن مصدر الرواية.

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