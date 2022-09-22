living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إعلام العدو: نُفاوِض لبنان ونحن تحت التهديد.. وأمين عام حزب الله وضع مسدساً على رأسنا

22
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ذكرت وسائل إعلام اسرائيلية، اليوم الخميس، أنّ "إسرائيل وصلت إلى عالم سفلي، إذ إنّها تُجري المفاوضات مع لبنان بشأن الحدود البحرية تحت التهديدات"، مضيفةً أنّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله "وضع مسدساً على رأسها اي (إسرائيل)".
وقال سفير كيان العدو السابق في الأمم المتحدة داني دانون لـ "القناة 13" الإسرائيلية: "نحن مع المفاوضات والاتفاق مع لبنان، لكن نرى حالياً أنهم يديرون مفاوضات تحت التهديدات، هذا عالم سفلي.. نصر الله وضع مسدساً على رؤوسنا، ونحن لا يجب أن نجري مفاوضات في فترة انتخابات".

وبحسب دانون، فإنّ "الواقع هو أنّ المسدس وُضع على رأس "إسرائيل"، وذاهبون نحو التوقيع على اتفاق مخجل دون نقاش في الكنيست، ودون نقاشٍ في الحكومة، إذ سيكون هناك توقيع بمصادقة من الكابينت".

واعتبر دانون أنّ "السيد نصر الله يريد إظهار أنّه ينجح في جعل "إسرائيل" تتراجع، فهو يفعل ذلك مع يائير لابيد الذي هو قليل الخبرة وضعيف"، مشيراً إلى أنّ "هذا الاتفاق يجب إدارته بحكومة جديدة".

وكانت وسائل إعلام "إسرائيلية" ذكرت أنّ "إسرائيل تُنصت إلى تهديدات الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، وترتدع عن استخراج الغاز بذرائع تقنية".

وقال معلق الشؤون العربية في "القناة الـ13"، تسفي يحزكيلي: "هكذا أنا أقرأ هذا الإعلان لرئيس الحكومة لابيد: عدم الاستخراج ليس تقنياً بحسب رأيي، وتهديد نصر الله يؤثر في "إسرائيل"، وهي تؤجل ذلك بذرائع تقنية".

بدوره، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو، في وقتٍ سابق، رئيس الوزراء الحالي يائيير لابيد بـ"الخضوع لحزب الله والإذعان إليه".

وتابع: "لابيد أصيب بالذعر من تهديدات السيد نصر الله، ولم يشغل كاريش، والآن هو يريد أن يعطي لبنان، من دون أي إشراف أو رقابة من جانبنا، حقل غاز بقيمة مليارات الدولارات، تخدم حزب الله في امتلاك آلاف الصواريخ والقذائف الصاروخية التي ستوجّه نحو مدن إسرائيل".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout