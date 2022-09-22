خاصّ- لبنان ينتظر the written proposal.... والأجواء ايجابية رغم الحذر

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لبنان ينتظر العرض الخطّي the written proposal من الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الموجود في نيويورك وهو يقوم باجتماعات مكوكية بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي لذلك خصوصاً أن الجانب الأميركي مستعجل لإتمام الاتفاق. هكذا يمكن أن تلخّص آخر المعطيات المتعلّقة بملف ترسيم الحدود. وفي هذا الاطار أكدت مصادر مطّلعة على سير عملية التفاوض وأجواء اللقاءات في نيويورك أن البعض يرى في التعقيدات والحسابات الاسرائيلية الداخلية على أبواب الاستحقاق الانتخابي النيابي مثيرة للريبة وتدفع بالتفاؤل الى أن يكون حذراً، ولكن "الأجواء ايجابية" انشاء الله.

ولكن في هذا الوقت بدا لافتاً ما نقلته صحيفة هآرتس الاسرائيلية عن أن المستشارة القضائية للحكومة الاسرائيلية قالت إن اتفاق ترسيم الحدود لن يكون خاضعاً لقانون الاستفتاء العام، ما يعني أن القانون سيُعرض أمام الجمهور فقط بعد إقراره، وسيكون على الكابينت السياسي – الأمني إقرار الاتفاق الذي لن يُقدّم لمصادقة الكنيست قبل توقيعه.

ليبقى السؤال: هل ستكون الخواتيم سعيدة؟ وحدها الأيام القليلة المقبلة كفيلة بإعطاء الجواب.