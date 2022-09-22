بلدية الهرمل اكدت أهمية مشروع محطة الطاقة الشمسية لتشغيل مضخات محطة مياه الشفة

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عقدت بلدية الهرمل لقاء في قاعة المكتبة العامة جمع رئيس مكتب التعاون السويسري في زحلة كريستوف ريسين، والمهندس رمزي ابراهيم، ومنسقة قطاع المياه في المكتب ميشيل جلخ، والمنسقة الاجتماعية فيه دارين صليبا، وممثلين لمصلحة مياه البقاع وعددا من فعاليات الهرمل تقدمهم رئيس اتحاد بلديات الهرمل ورئيس بلدية الهرمل والاعضاء والمخاتير ومسؤولو الأحزاب والجمعيات الأهلية، عرضت خلاله "أهمية مشروع محطة الطاقة الشمسية لتشغيل مضخات محطة مياه الشفة من نبع رأس المال في الهرمل"، و الذي ينفذه المكتب وتموله السفارة السويسرية.

وتخللت اللقاء مداخلات للحاضرين واستفسارات تتعلق بالمشروع وبقطاع مياه الشفه في الهرمل.