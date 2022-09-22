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كتلة الوفاء للمقاومة: نتابع بمسؤولية الاهتمام بإنجاز الاستحقاق الرئاسي ضمن الأصول الدستورية

22
SEPTEMBER
2022
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اكدت كتلة الوفاء للمقاومة، في بيان بعد اجتماعها الاسبوعي: “نتابع بمسؤولية الاهتمام بانجاز الاستحقاق الرئاسي ضمن الأصول الدستورية وتأمل أن ينعم بالاستقرار دون التدخلات الخارجية”، مضيفة “ندعم الجهود الرامية لتشكيل حكومة كاملة المواصفات الدستورية للقيام بالمرحلة المقبلة والتصدي لحاجات المواطنين”.

وشددت الكتلة على “ما التزمت به الحكومة لجهة تأمين أدوية السرطان بالشكل الذي يضمن للمرضى الحصول عليها، واستنقاذ العام الدراسي في الجامعة الرسمية وزادة الروات والأجور في للموظفين”.

واشارت الى أنه “لا نزال نرتقب المستجدات المتصلة بعملية ترسيم الحدود البحرية وبانتظار اكتمال كامل المعطيات فان مقاربة اي موقف تجاه هذه العملية تحتاج الى دقة بالغة”.

كما شكرت الكتلة “الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الهبة المجانية التي تؤمن 600 ألف طن من الفيول تغطي حاجة المعامل اللبنانية”، آملةً “من الحكومة اللبنانية ملاقاة الهبة بما يناسب”.

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