كنعان بعد الاجتماع مع سفراء الاتحاد الاوروبي: مسؤولية المجتمع الدولي اعادة النازحين لبلادههم!

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أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد الاجتماع مع سفراء الاتحاد الاوروبي أن الاجتماع كان غنياً وتطرق لكل المواضيع ابرزها التشريعات المطلوبة و ملف النازحين السوريين ولاول مرة تطرقنا بالمباشر للعوائق العملية والحقيقية والمطلوب تعاون بناء ان كانت هناك فعلاً ارادة بانقاذ لبنان وانجاز خطة تعاف

وأضاف كنعان أن الغموض ليس بالتشريع بل بالسلطة التنفيذية "شو عم تتفاوض مع صندوق النقد؟" وما هو مصير أموال المودعين؟

وأضاف: كيف نقبل ان تكون ضريبة الموازنة على سعر صيرفة وفي الوقت نفسه ندفع الرواتب للمواطن على سعر ١٥٠٠ ويجب ان يكون هناك حوار بناء مع المجتمع الدولي للتوصل مع صندوق النقد الى حل ياخذ بعين الاعتبار وضع اللبنانيين

لافتت أن اكثر من ٣٠ مليار دولار كلفة النزوح السوري فما هى الحل لها؟ وهذه مسؤولية المجتمع الدولي باعادتهم لبلادههم وان تنفق عليهم الاموال في بلادهم