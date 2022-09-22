خاص- الأمن الغذائي للبنانيين مهدد.. لبنان الأول عالميا في تضخّم أسعار السلع الغذائية!

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خاص tayyar.org

نقلت بعثة صندوق النقد الدولي الى المسؤولين الذين التقتهم في زيارتها الأخيرة، قلقا بالغا من المخاطر المحدقة باللبنانيين من جرّاء تداعي الأمن الغذائي نتيجة التضخم الهائل، وخصوصا الارتفاع القياسي في أسعار السلع الغذائية.

وتبيّن أن لبنان يحتل المرتبة الأولى عالميا في تضخّم السلع الغذائية بنسبة ٣٣٢٪؜، تليه في المركز الثاني زيمبابوي بـ٣٠٩٪؜، فيما يأتي لبنان في المركز الثاني في تصخّم الأسعار عموما بنسبة ٢٣١٪؜، بعد زيمبابوي بنسبة ٣٢٠٪؜.

وكشفت البعثة أن لبنان هو من بين الدول الثلاث عالميا المؤهل لتلقي المساعدات بفعل عمق الأزمة التي يتخبط بها والإنعكاسات غير المسبوقة على الأمن الغذائي للبنانيين.

وقد خصص البنك الدولي ٣٠ مليار دولار لمعالجة الأمن الغذائي على مستوى دول العالم، ستكون للبنان منها حصة وازنة ستأتي على الأرجح على شاكلة منح لا قروض.