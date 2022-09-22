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اخر مستجدات القارب المتعطل في بحر اليونان!

22
SEPTEMBER
2022
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إعتصامات مستمرة لا تهدأ من ساحة “العبدة” في عكار إلى طرابلس، مع قطع للطرقات في أكثر من نقطة، ينفذها أهالي 55 شخصًا غادروا لبنان هربًا بمراكب الهجرة غير الشرعية عبر البحر منذ يوم الخميس الماضي وانقطعت معهم الإتصالات منذ ثلاثة أيام.

وأشار الأهالي إلى أنّ أولادهم وفي آخر اتصال معهم عبر خط الثريا أبلغوهم بأن المركب تعطل في جزيرة كريت اليونانية وناشدوا الأجهزة هناك مساعدتهم من دون نتيجة. المهاجرون يتوزعون بين عائلات وأفراد من لبنانيين وسوريين وفلسطينيين ومعهم أطفال صغار يتخوف أهاليهم أن تنفذ مؤونتهم أو أن يكونوا تعرضوا لأي أذى، وهم يناشدون المعنيين في الدولة اللبنانية لاسيما مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم مساعدتهم في معرفة مصير أبنائهم والسماح لهم بإكمال رحلتهم نحو إيطاليا أو العودة إلى لبنان. وأكد الأهالي أنهم سيستمرون بالتصعيد في الساعات المقبلة إذا لم يجدوا تجاوبًا مع قضيتهم.

وعلم موقع mtv أن خط اتصال فُتح بين الأهالي وأمين عام الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير الذي بدوره يتواصل مع السفارة اليونانية في بيروت بهذا الشأن.

تجدر الإشارة إلى أن المركب الذي غادر لبنان الخميس الفائت على متنه 10 أشخاص من بلدة ببنين من آل جوهر، وأشخاص من حلبا في عكار أيضًا وأشخاص من التبانة .. وكانت وجهته إيطاليا. كما تجدر الإشارة أيضًا إلى أن رحلات الهجرة غير الشرعية من مناطق الشمال لاسيما عكار وطرابلس لا تتوقف وباتت تحصل بشكل يومي تقريبًا.

 

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