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ابي رميا يعلن عن جولات اسبوعية للاطلاع على واقع المنشآت الرياضية... والهدف؟

22
SEPTEMBER
2022
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ابي رميا يعلن بعد جلسة لجنة الشباب والرياضة عن جولات اسبوعية للاطلاع على واقع المنشآت الرياضية ولإعادة احيائها
عقدت لجنة الشباب والرياضة النيابية جلسة في مجلس النواب برئاسة النائب سيمون ابي رميا حضرها المدير العام للمؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية رياض الشيخة والعضو المتفرغ في هذه المؤسسة دينا نصر خوري.
وقال رئيس اللجنة النائب أبي رميا بعد الجلسة: "خصصت الجلسة للاطلاع على عمل المؤسسة العامة التي تأسست في عام 2019، والتي من مسؤوليتها ادارة المنشآت الرياضية والكشقية:مدينة كميل شمعون الرياضية، المسبح الاولمبي - اميل لحود، ملعب طرابلس قاعة الميناء، ملعب مدينة بعلبك الرياضي والمدينة الكشفية في سمار جبيل".
واضاف: "بعد النقاش المستفيض للواقع الاداري والوظيفي والمالي والميداني لهذه المنشآت، ونعرف انه كارثي بكل ما للكلمة من معنى، قررت لجنة الشباب والرياضة ان تخصص جولات اسبوعية ميدانية للاطلاع على واقع هذه المنشآت، وستخصص بعد ذلك جلسات للادارات والمؤسسات والوزارات والجهات المعنية بادارة هذه المنشآت من اجل وضع تصور لاعادة الحياة الى هذه المنشآت واستنهاضها. وسنعلن تباعا عن الجولات التي سنقوم بها في المحافظات للاطلاع على واقع هذه المنشآت".
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