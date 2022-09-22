عصابات سرقة وسلب "بقوة السلاح" في الشمال... وقوى الأمن "تتحرك"!

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صدر عـن المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي شعبة العلاقات العامة بلاغٌ جاء فيه, "في إطار المتابعة التي تقوم بها مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي للحدّ من الجريمة بمختلف أنواعها".



وأضاف, "نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت هذه المفرزة بتاريخ 18-9-2022، من توقيف المدعو: م. ب. (مواليد عام 1996، لبناني), وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرتي توقيف بجرم تأليف عصابة وسرقة وسلب بقوة السلاح".



ووفق البلاغ, "أودع الموقوف القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص".