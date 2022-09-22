بالفيديو- لإغاظة الأوروبيين.. شاب روسي يبث مباشرة على الإنترنت غاز طهي مشتعل على مدار الساعة من مطبخه!

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قرر مواطن روسي موالٍ للرئيس فلاديمير بوتين، إغاظة الأوروبيين من خلال بث مباشر على مدار الساعة من مطبخ منزله، حيث أشعل غاز الطهي بكامل طاقته، وذلك في وقت يعاني فيه الأوروبيون من أزمة طاقة نجم عنها ارتفاع كبير في الأسعار.

بث الرجل هذا الفيديو على موقع Twitch ولم يكشف عن اسمه، وكتب على البث المباشر عبارة "روسيا مع حبي"، وادعى أنه على الرغم من ترك الغاز مشتعلاً، فإن فاتورة الاستهلاك ستكون 1.44 دولار في الشهر، بحسب قوله.

كذلك يضع الرجل خلال البث المباشر جهازاً لقياس حرارة المطبخ الذي لا ينطفئ فيه الغاز، وتُظهر إحدى اللقطات أن درجة الحرارة وصلت إلى 40.9.

أيضاً يضع ساعة رقمية تظهر في البث المباشر؛ حتى يؤكد للجمهور أن ما يقوم به ليس خدعة، وأن الغاز يعمل بالفعل على مدار الساعة.

موقع Vice الأمريكي قال إن الحساب تم إنشاؤه يوم 11 سبتمبر/أيلول 2022، وبدأ البث يوم 17 سبتمبر/أيلول 2022 واستمر هذا البث لمدة 77 ساعة والغاز لا ينطفئ، وتابعه آلاف الأشخاص، كما كتبت حسابات تعليقات مؤيدة لروسيا.

عند البحث عن هذا الحساب في موقع Twitch الساعة 17.00 بتوقيت غرينتش، يوم الأربعاء 21 سبتمبر/أيلول 2022، لم يكن الحساب موجوداً، وتشير رسالة إلى أنه تم إيقافه بسبب مخالفته لمعايير موقع Twitch.

غير أن حساباً جديداً بدأ يظهر على الموقع، ويبث مباشرةً الغاز المفتوح من المطبخ نفسه على ما يبدو.

يأتي هذا فيما تتصاعد حدة أزمة الطاقة في أوروبا مع تراجع إمدادات الغاز الروسي إلى دول القارة الباردة، وذلك بسبب الحرب التي تشنها موسكو في أوكرانيا، والتي أدت إلى تدهور كبير في العلاقات بين الغرب وروسيا.

كانت روسيا قد علقت تدفقات الغاز الطبيعي لأوروبا إلى أجل غير مسمى، بعد أن وافقت مجموعة الدول السبع، بداية سبتمبر/أيلول 2022، على حد أقصى لسعر النفط الخام الروسي، في ظل حرب اقتصادية بين الغرب وموسكو بالتوازي مع الصراع العسكري في أوكرانيا، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال".

رغم أن عدة دول أوروبية أعلنت أنها تمكنت من ملء احتياطاتها من الغاز بنسب تجاوزت 80%، ما يكفيها لتغطية احتياجاتها في فصل الشتاء لأكثر من شهرين، فإن ذلك لم يكن كافياً لطمأنة مواطنيها، بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء وغاز التدفئة.

أسعار الغاز الطبيعي في السوق العالمية تضاعفت ووصلت إلى 3500 دولار لكل ألف متر مكعب، في أغسطس/آب 2022، بينما تحذّر روسيا من أن أسعار الغاز من الممكن أن تقفز إلى 5 آلاف دولار لكل ألف متر مكعب.

في العادة تزود روسيا أوروبا بنحو 40% من احتياجاتها من الغاز، معظمها عبر خطوط أنابيب، وبلغت الإمدادات في العام الماضي، نحو 155 مليار متر مكعب.

يُذكر أنه في 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا هجوماً عسكرياً على أوكرانيا، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو، التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.

عربي بوست