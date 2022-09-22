"كان الأجدى بالمزايدين التّحرك"... هيئة قضاء طرابلس تعيد المياه الى طرابلس!

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بيان صادر عن هيئة قضاء طرابلس في التّيار الوطني الحرّ:

عملًا بتوجيهات رئيس التّيار الوطني الحرّ النّائب جبران باسيل قام منسّق قضاء طرابلس سامر الرز بلقاء مسؤول قسم الانتاج ونقيب المستخدمين في مؤسسة مياه لبنان الشّمالي النّقيب كمال مولود حيث تباحثوا في أزمة انقطاع المياه وكيفية استجرار الطاقة الكهربائية لتأمينها للمدينة.

بعد المتابعة الحثيثة مع شركة كهرباء قاديشا، تم التوصل إلى تأمين الطاقة من معمل نهر البارد لتأمين ٣ ميغاواط ثم تم نقلها إلى معمل دير نبوح.

بعدها تمّ إعادة التيار الكهربائي الى محطة مياه الضخ " هاب، ابو حلقة والقبة " حيث عمل المراقبون الفنيون بإشراف النّقيب مولود على تعبئة خزانات المياه وضغطها لإعادة توزيعها على طرابلس وضواحيها.

فاقتضى التّوضيح منعًا للمزايدات الّتي تدّعي أي جهة ببذل الجهود في تأمين الحلّ وكان الأجدى بالمزايدين من مسؤولين سياسيّين في المدينة التّحرك والاهتمام المباشر بحلّ الأزمة قبل استفحالها بدلاً من تسريب بيانات ادّعاء إنجازات وهميّة.