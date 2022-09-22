عناوين الصحف ليوم الخميس 22 أيلول 2022

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الأخبار: روسيا - الغرب: الحرب الآن

اسرائيل وحلفاء الرياض: تحريض على الفيول!



صندوق النقد الدولي: غموض يلفّ برنامج الإصلاح والإقرار بالخسائر



اتفاق الترسيم يشعل اسرائيل... و«حرتقات» لميقاتي في نيويورك: مسودة هوكشتين خلال أيام: انتصار جديد للمقاومة

البناء: بوتين يردّ على دخول الناتو حرب أوكرانيا بإعادة رسم الحدود ووضع «النوويّ» على الطاولة / رئيسي يرفع صورة سليمانيّ في نيويورك طالباً محاكمة ترامب… ولا نريد سلاحاً نوويّاً / ازدياد التفاؤل اللبنانيّ بمسار الترسيم بعد لقاءات ميقاتي – بلينكن وبو صعب – هوكشتاين

الديار: الحكومة قريباً.. وتساؤلات عن الترسيم.. ولا انتخابات رئاسية خلال المهلة الدستورية

سقوط المهلة الدستورية تُسقط معها قضية المهل.. وحظوظ قائد الجيش العماد جوزاف عون ترتفع

النهار: واشنطن تستعجل اتّفاق الترسيم وأزمة المصارف تتفاقم

الجمهورية: الحكومة خلال أيام إن صفت النيات



اللواء: صندوق النقد يُحمِّل المجلس والحكومة مسؤولية تأخير اتفاق التمويل

المصارف تُعمِّق أزمة الثقة بتمديد الإقفال.. ومسودة الترسيم تدخل بازار الكنيست





نداء الوطن: ميقاتي أمّن "شبكة أمان" دولية لحكومته... وباسيل سلّم بالتأليف ومغادرة بعبدا

صندوق النقد يشكو السلطة للسلطة: "حاميها حراميها"



?l'orient le jour: Pourquoi cherche-t-on à écarter le ministre des Finances